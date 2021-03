„Ameninţări primim noi, cei de la Starea naţiei, în fiecare zi”, a scris Dragoș Pătraru marţi seară.

„Am învăţat să trăim cu ameninţările şi să nu le băgăm prea mult în seamă, la fel cum am învăţat să trăim cu găleţile de lături pe care unii şi alţii ni le varsă în cap de dimineaţa până seara. Le consider pe toate parte din meserie, mai ales acum, când tehnologia a pus câte o portavoce în mâna fiecăruia. Până la urmă, vorbim despre lucruri pe care alţii nu le vor spuse, cam cu asta se ocupă jurnaliştii. Restul e PR”, a explicat Dragoș Pătraru.

El a trecut în revistă numeroasele ameninţări despre care a susținut că le-a primit de-a lungul timpului din partea unor poliţişti, procurori, şefi de parchete locale, judecători, politicieni, şefi de ANAF, oameni din SRI şi apropiaţi ai acestora, de la cămătari, proxeneţi, primari, consilieri, parlamentari, preoţi şi alţi oameni ai bisericii, de la enoriaşi şi oficiali ai guvernului.

„Soţia mea a fost dată afară ilegal de la serviciu, acum aproape 20 de ani, la ordinul politic al PSD. Am plecat de la televiziuni după ce patronii acestora au fost somaţi să oprească emisiunea sau cel puţin aşa mi s-a spus mie. Am plecat de la televiziunea publică pentru că s-a dat ordin politic să fim daţi afară (de două ori, da, atât de idiot sunt!)”, a afirmat realizatorul TV.

Însă Pătraru susține că marţi, 30 martie, a primit pe telefonul de serviciu „o ameninţare diferită faţă de toate celelalte”, pentru că a venit de la o persoană care nu şi-a ascuns identitatea şi „pare a avea nu doar motivaţia necesară, ci şi mijloacele prin care să pună ameninţarea în practică”.

„După cum am constatat din istoricul mesajelor, omul e fan al emisiunii, a venit la redacţie să facă poză cu mine, chiar a donat ceva produse pentru un caz de la «Ceasul bun». Apoi, când am avut la emisiune un subiect despre arme, ne-a povestit despre ale lui şi despre câte arme ilegale sunt în Maramureş. Şi cum dacă trimitem mascaţii după el îi aşteaptă fără frică, pentru că moartea este ceva natural. Ba, ne zicea să le transmitem mascaţilor să fie pregătiţi să moară, pentru că acolo unde este el nici Dumnezeu nu poate face legea. Am ignorat mesajele, cum facem cu alte zeci de felul ăsta zilnic”, a afirmat el.

Potrivit lui Pătraru, au venit ameninţări precum: „«Vreţi să muriţi aşa precum Charlie Hebdo? Sunteţi pregătiţi pentru un Charlie Hebdo de România? Când o să vă spânzurăm să nu mă întrebaţi de ce»”.

„După ce ne-am sfătuit în redacţie, am decis că depunem totuşi o plângere la Poliţie, la Otopeni, pentru că aici avem acum activitatea cu emisiunea. Îmi spunea un prieten tot din presă că a depus o plângere pentru o ameninţare asemănătoare de un an şi jumătate. Nu a primit niciodată vreun răspuns, deşi şi acolo autorul era identificat. Acum, na, România, cum ne-o fi norocul”, a mai afirmat realizatorul TV.

