Gabi Luncă a trecut prin multe încercări de-a lungul anilor. În tinerețe, artista își dorea mult să aibă un copil. Când în sfârșit a rămas însărcinată, de bucurie a băut puțin gin, nu mult, fără să știe că nu are voie. I s-a făcut rău și a simțit că pierde copilul, așa că i-a promis lui Dumnezeu că se va pocăi dacă o ajută: „Dacă nu mă voi pocăi, să-mi iei copilul!”.

Aceasta a născut o fetiţă, dar promisiunea nu a respectat-o, iar la ceva timp micuței i s-a făcut rău. „Eu nu-i spusesem lui Onoriu de promisiunea pe care o făcusem când era să pierd sarcina. Oricine se uita la ea, o vedea ca pe oricare copil normal, dar de câte ori mă duceam eu să o iau în braţe se petrecea ceva inexplicabil. Cum apăream eu la pătuţul ei, fetiţa mea se schimba la faţă şi, din albă devenea pământie şi începea să devină agitată. Am înţeles că nu se manifesta aşa numai în prezenţa mea”, a povestit Gabi Luncă acum ani de zile. Fetița a murit chiar în ziua botezului.

Ea si soțul au luat apoi decizia de a se pocăi. Apoi a venit pe lume fiul Emanuel, apoi cele trei fete: Estera, Sara şi Rebecca.

Gabi Luncă a suferit de cancer

În anul 2009, Gabi Luncă a fost diagnosticată cu cancer la sân. S-a rugat mult, a făcut tratamente și s-a vindecat. „Se poate scăpa foarte uşor de cancer în ziua de azi. Eu am mers la medic imediat ce am simţit că este ceva în neregulă cu mine. M-am operat, am făcut tratament, tot ce au spus medicii, şi am scăpat. Dumnezeu m-a scăpat. Vreau să le sfătuiesc pe toate femeile să meargă la un control, măcar o dată pe an”, se confesa artista în spațiul public acum ceva vreme.

Nu s-a ferit însă să povestească că a suferit și nu i-a fost deloc uşor să accepte vestea că o să rămână fără un sân. „Această boală este foarte grea, am avut momente de disperare. M-am jelit zile întregi, mă uitam la toate hainele şi mă întrebam dacă mă mai întorc acasă ca să pot să le port. Citostaticele au fost insuportabile pentru mine, dar Dumnezeu nu m-a lăsat”.

Fiica cea mică a lui Gabi Luncă a anunțat moartea artistei

Fata cea mică a lui Gabi Luncă a transmis, vineri, pe Facebook, un mesaj în care anunţa decesul mamei sale: „După 23 ani, din nou împreună! Cântă împreună Celui pe care L-au iubit și L-au slujit o viață întreagă! O să ne revedem…”.

Internată mai întâi la Spitalul Matei Balş, Gabi Luncă a fost ulterior transferată la secţia ATI a Spitalului Judeţean Ilfov, potrivit Antena3.ro.

Cine a fost Gabi Luncă

Gabi Luncă s-a născut la data de 16 octombrie 1938, în comuna Vărbilău, județul Prahova.

În anul 1951 începe să cânte alături de tatăl său, Dumitru Luncă, violonist în cadrul Orchestrei Armatei din Ploiești. După anul 1953, Luncă devine solista orchestrei de muzică populară a Clubului Muncitoresc din Băicoi. Ea a devenit cunoscută încă de la 17 ani, când era angajată la Orchestra Flacăra Prahovei din Ploiești.

Citeşte şi:

Patronul incineratorului de la Smârdan nici nu deține terenul pe care a făcut cimitir de animale! Proprietarul: „I-l dădusem să cultive nutreț. Nu știam că îngroapă leșuri”

Ce mesaje compromit, de fapt, antivacciniștii și antimascării din stradă. Două vorbe și despre „libertatea” pe care o tot scandează

Justiția rămâne strâmbă. Un pedofil din București primește trei ani de închisoare cu suspendare pentru „act sexual” cu o copilă de 12 ani

PARTENERI - GSP.RO Interviu excepțional cu Nelu Ploieșteanu: „Deodată, zbang, iese mireasa goală” + Cum l-a lăsat mască pe Silvio Berlusconi

Playtech.ro Florin Călinescu, derapaj la Românii au Talent: ”Cine p**a mea e cântăreața asta?” Ce replică i-a dat Andra, imediat

Observatornews.ro Flagrant ca-n filme la Vaslui: O femeie a tocmit un vecin să-i ucidă bărbatul, în complicitate cu mama. "Asasinul" s-a dus direct la poliție

HOROSCOP Horoscop 3 aprilie 2021. Balanțele au învățat multe în ultima vreme, iar azi pot arunca o privire în urmă

Știrileprotv.ro Tot mai mulți pacienți suferă de ”covid long”. Ce este și cum se manifestă

Telekomsport Josnic! Tânăra a primit 60.000 de euro pentru partida de amor filmată cu bărbatul celebru al ţării: "M-am simţit umilită". El e idolul naţiunii

PUBLICITATE Ce s-a întâmplat în culisele ședinței foto H&M (PUBLICITATE)