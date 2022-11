Cu steaguri fluturând în mâini, locuitori de toate vârstele au mers în centrul Hersonului, pentru a marca retragerea trupelor ruse, potrivit imaginilor publicate de Pravda, pe Facebook.

În alte imagini, civili, printre care și copii, au fost surprinși întâmpinându-i cu flori pe soldații ucraineni în timp ce trec prin mai multe localități în drumul spre Herson.

– Smile, honey! No more sitting in the basement!…

– Dont cry please!

– Its happy tears, boys!



Borozenske near #Kherson. #StandWithUkraine #UkraineWillWin pic.twitter.com/JAtbdGTstN