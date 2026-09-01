Anunțul a fost făcut de ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, pe Facebook, care a precizat că măsura reprezintă un răspuns la solicitările repetate adresate de București partenerilor din NATO și din Uniunea Europeană pentru securizarea frontierei estice.

Răspuns concret la solicitările transmise către NATO și UE

Decizia autorităților de la Bratislava vine în urma unei serii de demersuri diplomatice și tehnice purtate de Ministerul Apărării Naționale.

Radu Miruță a transmis mulțumiri publice omologului său slovac, Robert Kaliňák, precum și întregului cabinet de la Bratislava pentru deschiderea arătată față de nevoile de securitate ale României.

„Este un răspuns pe care l-am primit la apelul pe care l-am făcut și la nivelul NATO și la nivelul Uniunii Europene pentru a întări capacitatea de supraveghere de la granița noastră estică”, a transmis Radu Miruță.

Oficialul român a subliniat că acest sprijin a fost obținut și după ce MApN a demonstrat progrese rapide în gestionarea programelor din cadrul inițiativei SAFE.

În opinia sa, eficientizarea procedurilor interne din ultimele luni a fost un argument decisiv în discuțiile cu aliații internaționali.

Discuții directe la reuniunea miniștrilor din Irlanda

Trimiterea echipamentelor de detectare aeriană a fost definitivată în cadrul reuniunii informale a miniștrilor Apărării din Uniunea Europeană, desfășurată în Irlanda.

Cu această ocazie, ministrul român i-a mulțumit personal omologului slovac și a evidențiat importanța funcționării practice a solidarității europene și aliate.

Radu Miruță a punctat că România se confirmă drept un partener de încredere pe flancul estic, capabil să obțină rezultate prin măsuri concrete.

Desfășurarea noilor radare de joasă altitudine va contribui direct la creșterea capacității de detectare a țintelor aeriene la altitudini reduse și la consolidarea monitorizării spațiului aerian național.

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