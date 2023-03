Armata ucraineană folosește și echipamente militare neobișnuite în lupta sa împotriva trupelor ruse. Dronele SYPAQ din carton ar putea părea o jucărie pentru copii, însă, de fapt, sunt o soluție la problema penuriei de arme și de muniție în Ucraina, în special pe linia frontului.

„Cartonul este ușor și relativ ieftin, iar livrarea este simplă, într-o cutie plată”, explică inginerul-șef Russ Osborne.

Cartonul rezistent a fost impregnat cu ceară pentru a preveni prăbușirea dronelor în condiții de vreme umedă.

În ciuda barierelor lingvistice, „nu au existat probleme cu cooperarea“, potrivit lui Osborne. Soldații ucraineni de pe linia frontului „au fost capabili să folosească cu succes sistemul nostru fără niciun antrenament, doar pe baza instrucțiunilor și a videoclipurilor”.

On day 3 of @AvalonAIA it was our absolute honour and privilege to host the Australian Deputy Prime Minister, The Hon. Richard Marles MP and the Ukrainian Ambassador to Australia, His Excellency, Vasyl Myroshnychenko. pic.twitter.com/LFO91NOuqq — SYPAQ (@SYPAQ_Official) March 2, 2023

Armata ucraineană a efectuat deja peste 60 de zboruri pe front. 100 de bucăți de drone din carton australiene sunt livrate în fiecare lună.

Sarcina principală a dronelor:

livrarea muniției,

a alimentelor și medicamentelor,

zborurile de recunoaștere,

aruncarea dispozitivelor explozive mai mici.

„Când drona funcționează fără o conexiune de date, este operațională instantaneu și face o treabă grozavă de scanare a zonei, de supraveghere a terenului și de a găsi un model de aterizare și o abordare bazate pe condițiile meteorologice”, a mai spus pus Osborne.

A timely discussion, as we launch the PPDS Heavy Lift (PPDS-HL) UAS.



The big brother of our operationally proven PPDS – this system increases payload capacity, range and endurance – bringing even greater mission flexibility to the battlefield.



See it at @AvalonAIA https://t.co/dME2oVOCyV pic.twitter.com/0F6gP1dGsz — SYPAQ (@SYPAQ_Official) February 27, 2023

Drona este construită din carton rezistent și cauciuc. În funcție de model, poate duce o încărcătură de 3 sau 5 kilograme.

Timpul de zbor este de 1-3 ore, în funcție de sarcină. Poate parcurge o distanță între 40 și 120 de kilometri și este lansată manual sau cu o catapultă.

The stage is set for the Inaugural AIDN Australian Sovereign Capability Showcase, at Parliament House!



Were looking forward to updating parliamentarians on the latest advancements in our world leading Corvo autonomous systems and related ISR solutions#sovereigncapability pic.twitter.com/cdssV6iXMf — SYPAQ (@SYPAQ_Official) November 29, 2022

SYPAQ este o companie de inginerie și integrare de sisteme, fondată în 1992.

Dezvoltată în Melbourne în parteneriat cu armata și în baza unui contract Defense Innovation Hub de 1,1 milioane de dolari, drona Corvo PPDS este o „dronă ieftină, consumabilă, pentru livrarea de provizii și echipamente în zonele pe care capabilitățile logistice tradiționale nu le pot ajunge”, transmite compania, pe site-ul oficial.

