„Continuăm proiectele de infrastructură rutieră. PSD pune accent pe investiții, domeniu de care depinde în mare măsură relansarea economiei României. Un nou contract, lansat în mandatul de ministru al transporturilor al lui Sorin Grindeanu, a intrat în linie dreaptă. CNAIR a semnat, astăzi, contractul pentru construcția lotului 3 al Drumului Expres Arad-Oradea”, a declarat ministrul.

Lotul 3 al Drumului Expres va avea o lungime totală de 47,07 km și include un drum de legătură de 2,9 km către zona industrială Arad Vest.

Lucrările, finanțate prin Programul Transport 2021-2027, urmează să fie finalizate în termen de 24 de luni.

Drumul Expres Arad-Oradea, de 120,47 km, este împărțit în trei loturi: Lotul 1, de 33,7 km, include un drum de legătură de 5,3 km cu DN79 spre Salonta; Lotul 2, de 39,7 km, are un drum de legătură de 10 km până la granița cu Ungaria; iar Lotul 3, recent contractat, va fi executat de compania turcească NUROL.

