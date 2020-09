Aproape o sută de medici rezidenți, angajați ai mai multor spitale din București, au fost convocați la Direcția de Sănătate Publică la începutul lunii septembrie.



Conform relatărilor acestora pentru ziar, detașarea lor din ar fi trebuit să fie însoțită de un acord sau ordin emis fie de spital, fie de Ministerul Sănătății, fie de către Departamentul de Situații de Urgență, însă un astfel de act nu există.



Mai mult, cei care solicită forme legale pentru această detașare se plâng că sunt avertizați de directoarea instituției, Oana Nicolescu: “Suntem amenințați că nu mai terminăm rezidențiatele, dacă nu venim!”.

Sunt cei care lucrează la call-center

DSP București este instituția care, la începutul lunii august, a intrat în atenția presei naționale după ce, într-un experiment al Digi 24, jurnaliștii au sunat aproape 30 de minute la numărul indicat pe site pentru pacienții suspecți sau infectați cu coronavirus, fără să le răspundă cineva.



La acest call-center lucrează astăzi zeci de medici rezidenți, fără să fi fost încadrați efectiv în cadrul instituției. Ei susțin că au venit în DSP la ordinul verbal al directoarei Oana Nicolescu.



Nu au un statut oficial

“Problema este că rezidenții sunt într-un proces educațional, au o curriculă, iar chemarea lor la DSP nu se poate face la ordinul verbal al directorului DSP”, explică unul dintre medici.

“În DSP se știe că rezidenții nu au acte, ne-au recunoscut unii angajați”, explică aceeași sursă.



Ea caracterizează situația drept una în care “o instituție a statului transformă medicii în marionete”.

“Gândiți-vă dacă copilul dumneavoastră ar fi medic rezident și ați fi luptat ani de zile pentru ca el să devină medic, care ar fi sentimentul? Credeți-mă că toți colegii sunt foarte panicați și revoltați, dar reduși la tăcere de frica pierderii locului în rezidențiat și a salariului”, spune sursa.



Cum s-a petrecut “detașarea”

La finalul lunii august, zeci de medici rezidenți angajați la Spitalul Sf. Ioan, la Spitalul Pantelimon, la Institutul Fundeni și la Spitalul Bagdasar-Arseni au primit un apel telefonic de la o persoană din cadrul DSP prin care li se comunica să se prezinte a doua zi, la 9.30, la sediul instituției din strada Avrig. Cei care nu au răspuns la telefon au primit acest mesaj: “Sunteți convocat mâine la ora 9.30 la sediul nostru din strada Avrig pentru acțiune legată de COVID 19, alături de colegii dv.”.



Numărul îi aparține unei angajate de la Biroul de Resurse Umane din cadrul DSP.



Am sunat și noi pe acest număr, încercând să aflăm de unde au fost preluate contactele tinerilor și cine și-a dat acordul pentru convocare.



“Nu sunt abilitată să vă răspund la întrebări. Eu sunt din cadrul Biroului Resurse Umane și am solicitat persoanele respective să vină la sediul din Avrig, atât. Doar am făcut convocarea pentru că așa am procedat de fiecare dată”, ne-a răspuns femeia.



DSP nu a răspuns întrebărilor ziarului până la ora publicării acestui articol.



Un ordin inexistent



Pentru ca rezidenții să fie detașați legal, procedura ar fi trebuit să demareze cu o solicitare a Direcției de Sănătate Publică adresată către una dintre aceste trei instituții:

Ministerul Sănătății

Departamentul pentru Situații de Urgență

spitalul la care sunt angajați rezidenții

Mai departe, una dintre cele trei instituții menționate ar fi trebuit să emită un act legal prin care să prevadă detașarea pe o perioadă de maximum 30 de zile a fiecărui rezident către DSP.



Contactată de Libertatea, purtătoarea de cuvânt a Ministerului Sănătății, Oana Grigore, ne-a răspuns că, în această perioadă, de detașări se ocupă DSU.



Pe site-ul Departamentului de Situații de Urgență condus de Raed Arafat sunt publicate, regulat, ordinele de detașare pentru medici și rezidenți. Chiar și în cazul în care aceștia nu sunt de acord cu detașarea, un ordin al lui Arafat devine lege pentru ei: sunt obligați să meargă să muncească acolo unde este nevoie de ei.



Nu există însă pe pagina de web a DSU niciun ordin referitor la rezidenții de la DSP București. Ca să verificăm dacă s-a semnat un astfel de act, l-am contactat pe purtătorul de cuvânt al instituției, Teodor Mihai.



Oficialul a revenit mai târziu cu un răspuns, după ce a verificat inclusiv ordinele nepublicate pe site și ne-a confirmat: nu există, la DSU, niciun ordin care să prevadă detașarea zecilor de rezidenți la DSP București.

Două spitale confirmă și ele: n-au primit nicio solicitare de la DSP



Cei mai mulți dintre medicii rezidenți detașați astăzi la DSP București lucrează în cadrul a patru mari spitale: Spitalul Sf. Ioan, Spitalul Pantelimon, Spitalul Bagdasar-Arseni și Institutul Fundeni.



Contactat de Libertatea, managerul Andi Nodiț, de la Spitalul Bagdasar-Arseni, ne-a răspuns prin e-mail că instituția sanitară nu a primit nicio solicitare de la DSP București.



Răspunsul sună astfel:



“Urmare a cererii dumneavoastră înregistrată în unitatea noastră cu numărul 33182/10.09.2020, vă comunicăm următoarele:

Nu am primit nicio solicitare de la Direcția de Sănătate Publică a Municipiului București privind detașarea rezidenților”.



Cel de-al doilea spital care ne-a confirmat că nu există nicio cerere este Spitalul Pantelimon. Angajații de la Biroul de Resurse Umane al spitalului ne-au explicat, la telefon, că este o situație foarte precedent și că așteaptă încă hârtia, fiindcă au fost deja sunați de rezidenți care se plâng de această situație.



Am mai contactat Institutul Fundeni și Spitalul Sf. Ioan, însă, până la ora publicării acestui material, nu am primit vreun răspuns.



De asemenea, am contactat-o în repetate rânduri pe directoarea DSP București, Oana Nicolescu, însă aceasta nu a răspuns la apelurile și la SMS-ul reporterului Libertatea.

Oana Nicolescu este de profesie medic de familie și șefa Organizației Liberale Sector 2, fiind totodată, conform relatărilor din presă, și fina de cununie a ministrului educației, Monica Anisie.



