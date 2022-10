După ce a trăit în Danemarca, Scoția și Africa de Sud, un slovac a ținut neapărat să se mute înapoi în România: „Aveam nevoie de stabilitate, iubim țara asta. Și zacusca”

Pavol se recomandă ca un slovac care iubește România. Și el, și soția lui. Atacantul lui Sepsi a evoluat în țara natală, Tatran Presov și Dunajska Streda, a avut experiențe în Danemarca (Aalborg) și în Scoția (Dundee), pentru ca în vara lui 2019 să sosească la Sfântu Gheorghe.

A devenit rapid unul dintre străinii remarcabili din scurta istorie a lui Sepsi, doi ani mai târziu, covăsnenii au obținut 700.000 de euro din transferul său în Africa de Sud. Un sezon acolo, la echipa supranumită „brazilienii”, Mamelodi Sundowns, trei trofee, inclusiv titlul de campion, iar vara trecută a dorit să se întoarcă în România. A declinat și alte oferte din Europa, a dorit să revină la Sfântu Gheorghe, influențat și de dorința soției. A fost dorit și de FCSB, a vrut să îmbrace din nou tricoul lui Sepsi.

Pavol Safranko în tricoul celor de la Sepsi

Libertatea: Pavol, care este impresia ta despre România, despre orașul în care locuiești?

Pavol Safranko: România chiar este o țară minunată. Familia mea adoră să locuiască aici, suntem bucuroși că am găsit un mediu minunat pentru viața de zi cu zi. Zâmbetele celor din familie sunt garanția că șederea noastră aici este de bun augur.

– Ce-ți place cel mai mult aici?

– Natura și mâncarea. Sunt detalii care se întrepătrund. Și mie, și soției ne place să petrecem mult timp în aer liber, am găsit locuri superbe aici. Apoi, mâncarea este esențială pentru orice om, pentru orice familie.

– Poți numi trei lucruri pe care le-ai observat la români?

– Primul, faptul că oamenii iubesc mult fotbalul, meseria mea, acest detaliu este foarte important. Al doilea, stilul de viață este foarte similar cu Slovacia natală. Al treilea, cele mai multe feluri de mâncare pe care le preparați în țara voastră sunt pe placul meu.

Pe malul mării

„O țară atractivă”

– Ce știai despre România până să ajungi aici?

– Ca să fiu sincer, doar despre fotbal. Știam câte ceva despre Steaua București, care are un renume în Europa, despre Dinamo București, de asemenea, iar în ultimii ani, CFR Cluj a avut campanii de succes în Europa. În plus, un conațional de-ai mei, Adam Nemec, a făcut câteva sezoane foarte bune aici. Despre viața de zi cu zi nu știam prea multe. Dar am descoperit o țară surprinzătoare și atractivă.

– Ce te-a convins să te întorci după ce ai avut succes în Africa de Sud?

– A fost vorba de mediu, de oraș, de oameni, de club. Știam tot, îmi plăcea ceea ce știam. Un detaliu extrem de important: familia mea iubește România. Avem un copil mic, de aceea aveam nevoie de stabilitate, iar Sepsi OSK mi-o oferă.

– Stabilitate în România? Chiar e ceva…

– Da, acest club care crește de la an la an în România oferă stabilitate, în deplinul sens al cuvântului.

Alături de soție, în vacanță

Mâncare la superlativ

– Cum ai descrie viața ta aici?

– Frumoasă și liniștită. Eu sunt fotbalist, am venit într-o țară străină și am dat totul ca să contribui la binele clubului, care a ajuns la un nivel mare în România, iar ceea ce mi se întoarce înapoi este la fel de pozitiv. Nu am avut nici măcar o singură experiență negativă în țara voastră, de aceea am spus-o și-o mai spun: familia mea iubește România.

– Cum se simt cei din familia ta?

– Cred că pot descrie cel mai bine ideea prin ceea ce voi spune: soția este pur și simplu îndrăgostită de România, viața familiei aici fiind unul dintre motivele esențiale pentru care m-am întors în această vară în Transilvania.

– Vorbeai de mâncare, de faptul că o apreciezi.

– Am mâncat multe și în multe locuri de pe acest pământ. Mâncarea românească este una dintre cele mai bune pe care le-am servit. Și încă un lucru: ar trebui să fiți foarte mândri vizavi de calitatea ingredientelor, nu doar a mâncărurilor extraordinare.

Exersând munca la câmp

– Este ceva care să te sperie aici? Mă refer la situația beligerantă de lângă România, după invazia Ucrainei de către Rusia.

– Este foarte, foarte trist ceea ce se întâmplă în țara vecină. Ca să-ți răspund la întrebare, nu mi-e frică de nimic.

– Ce te-a impresionat în România? Dacă a fost ceva.

– Ceea ce mă impresionează enorm este natura minunată. Doamne, aceste peisaje sunt unice! Mergem de multe ori, împreună cu soția, să ne plimbăm prin munți.

– Am văzut că ai postat o fotografie pe Instagram și ai scris că ai făcut dintr-o bucată 17 kilometri.

– Da, hiking. Îmi place enorm! Și este și mai frumos când o faci în doi, alături de jumătatea vieții tale. Este o minunăție să te plimbi kilometri întregi prin natură, sunteți binecuvântați cu o țară foarte frumoasă.

„Iubesc zacusca”

– Ce ai recomanda unui slovac să vadă ori să guste în România?

– Iubesc zacusca, asta da, aș recomanda. De asemenea, îmi plac enorm supele voastre. Bine, dacă vorbim despre mâncare, sunt foarte multe… Să încerce, au doar de câștigat! Eu le-aș recomanda și slovacilor, și turiștilor străini să stea mai mult, să viziteze diverse locuri din România, deoarece au multe de văzut.

– Ce ai recomanda unui român să viziteze, să guste în Slovacia?

– Munții Tatra, fiindcă sunt „diamantul” Slovaciei. Și să guste neapărat Bryndzove halusky, este mâncarea noastră tradițională. Adică niște găluști umplute, ceva similar ca pastele gnocchi, și un fel de brânză, proaspătă, moale, opțional dacă vreți să puneți și bucățele de carne de porc sau șuncă și ceapă.

