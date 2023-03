Vadim Rață, 29 de ani, a sosit în februarie 2019 în România și a devenit unul dintre străinii cei mai apreciați din Liga 1. Internaționalul din Republica Moldova a fost transferat de Chindia Târgoviște, apoi a jucat pentru FC Voluntari, a ajuns la FCSB, iar din septembrie 2022 s-a întors la ilfoveni. A depășit deja 130 de meciuri în prima divizie, după ce-a contribuit la revenirea în eșalonul de elită a Chindiei. Basarabeanul vorbește cu verbul său așezat despre stilul său de viață din România și despre ceea ce a sesizat în cei patru ani printre noi.

Libertatea: Vadim, ți-a fost dificil să te acomodezi în România?

Vadim Rață: Nu, deloc. Suntem atât de asemănători. Mi-a fost ușor și mie, și soției, care a și născut aici. Viața în România este foarte bună și totul merge bine. Drept dovadă că am strâns an după an în țara voastră, care este un pic și a mea.

– La ce ne asemănăm?

– Ca nație, ca oameni, ca amabilitate, ca mâncare.

– La ce ne deosebim?

– Și la Chișinău s-a aglomerat, dar nu se poate compara cu Bucureștiul. Traficul în Capitală este infernal, la anumite ore, mai ales dacă ai de străbătut distanțe mai mari. Nu pot să merg cu metroul, de exemplu, pentru că nu ajunge la Voluntari. Încerc și eu să „driblez” traficul, cum pot mai bine.

„Prețurile erau mai bune când am sosit”

– Cum ți se par românii?

– Repet, ne asemănăm mult. Din păcate, și de la noi, și de la voi, pleacă mulți oameni spre Occident pentru a câștiga mai mulți bani. Bine, se întorc cu ceva agonisit acasă, dar ce te faci cu soția, cu copiii, cu familiile care trăiesc destrămate?! Cred că și România, și Moldova ar merita să fie mai bogate, în așa fel încât oamenii să rămână în țările lor, să muncească, să crească propria localitate, propria patrie.

– Ce-ți place aici?

– Amabilitatea oamenilor. Nu știu dacă în altă țară m-aș fi acomodat atât de repede, atât de bine, precum în România.

– Prețurile cum ți se par?

– Decente. Erau mai bune la început, când am sosit în România, în 2019. Dar după coronavirus și război, au crescut toate prețurile. Și în Moldova s-a scumpit viața.

– Ce nu-ți place?

– Ți-am zis, traficul. Și mă mai lovesc de problema asta atunci când plec cu familia să vizitez câte ceva prin România. Uite, m-ai întrebat ce-mi place, România e frumoasă, are niște locuri superbe, la munte, la mare, nouă ne-au plăcut Brașovul, Sinaia, Castelul Bran, toată zona aceea. Minunată! Păcat că ajungi mai greu acolo.

„Am vorbit cu mulți străini, se trăiește bine în România”

– Vă place să călătoriți, ce-ai mai vrea să vedeți?

– Da, ne place, avem ce vedea. Ne-ar mai plăcea mănăstirile din zona Moldovei, poate din zona Transilvaniei. Sunt multe locații. Ar trebui să promovați și mai mult turismul în țară.

– Unde se mănâncă mai bine, la București sau la Chișinău?

– Peste tot. Și nouă, și vouă ne place să mâncăm, de aceea avem și bucătari bune, mâncăruri gustoase. Am mai pus „stop” în ultima perioadă. Sunt tocănițe bune, plăcinte gustoase, ciorbele. De sărbători mai gust, mâncare tradițională, în rest dietă.

– Iei în calcul să trăiești mai multă vreme în România?

– De ce nu?! Ne este bine. Dar în fotbal nu știi niciodată ce-ți rezervă viața. Oricum, am vorbit și cu alți fotbaliști străini, se trăiește bine în România. E liniște, țara se dezvoltă permanent, găsești orice, dacă ai bani.

Ce vrea pentru Moldova, ce le urează românilor

– Îți dă emoții războiul din Ucraina? Nu se termină nici acum, după un an, iar veștile nu sunt deloc îmbucurătoare.

– E groaznic, războiul mutilează vieți, aduce panică și neîncredere și-n zonele de pace. Doamne ajută să se încheie mai repede! Mai ales că suntem cu toții afectați, sub diverse forme. Nu știu ce să mai cred, la ce ajută acest război? Eu sunt de părere că sănătatea este cea mai bună dintre toate, că îți oferă posibilitatea să muncești, așa poți să prosperi, să crești ca om.

– Ce ai dori pentru Republica Moldova?

– Să continuăm să ne dezvoltăm, să se întoarcă lumea acasă, să muncească pentru a crește întreaga națiune. Ar fi și traiul mai bun în Moldova, ne-am ridica, am fi în pas cu lumea civilizată.

– Ce ai dori pentru România?

– Să aveți mai multă grijă de țara voastră. Uneori, parcă nu realizați ce minunată este România! Și voi trebuie să lucrați mai mult pentru România.

