„E ca în filme, cu angajatul care-şi adună lucrurile în cutie”. Libertatea a întrebat 7 secretari de stat demiși cum și-au petrecut prima zi fără serviciu

„În momentul în care ai negociat cu AUR și cu PSD, nu pot să am secretari de stat în ministere, pentru că nu știu ce interese vor reprezenta acolo. Ale AUR, ale PSD?”. Așa și-a motivat premierul Florin Cîțu decizia de revocare în bloc a secretarilor de stat susținuți de echipa Barna-Cioloș.

Joi, au urmat prefecții și subprefecții USR-PLUS, iar demiterile continuă și în alte structuri ale aparatului guvernamental.

Libertatea a vorbit cu 7 dintre secretarii de stat revocaţi de primul ministru. I-am întrebat cum au primit vestea, ce au făcut în prima zi după demitere, ce vor face în continuare și ce aveau în lucru la minister în momentul în care au aflat că trebuie să părăsească biroul. Iată ce ne-au răspuns:

Adrian Covăsnianu, Ministerul Transporturilor: „Am intrat pe Monitorul Oficial şi dădeam refresh”

Adrian Covăsnianu este din Iaşi şi a fost vicepreşedintele Asociaţiei civice „Moldova vrea autostradă“. El a fost numit secretar de stat în Ministerul Transporturilor în ianuarie 2021. Acesta s-a înscris în USR-PLUS în iunie 2021, cu o zi înaintea unei vizite la Iaşi a liderului Dan Barna.

Adrian Covăsnianu

Cum a aflat

Adrian Covăsnianu: „Aseară, în timpul interviului pe care-l dădea în direct premierul la Digi24. E ciudat să afli de la televizor că, din ziua următoare, eşti demis. Ce să fac, am intrat pe Monitorul Oficial şi dădeam refresh încontinuu. Dar în cinci minute de la declarația domnului Cîţu, a apărut o nouă secţiune cu demiterile, secţiune în care sunt primul menţionat. Măcar aşa să fie şi Moldova prima la ceva. Ce să zic? E un moment puţin dureros, un moment de cumpănă. Ştiţi, la fel cum e un moment de cumpănă pe plan politic, aşa este şi la nivel de proiecte de infrastructură. Sunt puţin supărat, ce să mai”.

Ce a făcut în prima zi după demitere

Adrian Covăsnianu: „Am venit la minister (joi – n.r.) să eliberez biroul. Da, e aşa ca în filme, cu angajatul care-şi adună lucrurile în cutie şi strânge mâna colegilor cu care a lucrat”.

La ce lucra

Adrian Covăsnianu: „Există un anumit risc de blocare a unor proiecte, e adevărat, pentru că priorităţile se pot schimba astfel încât să primeze alte proiecte. Eu vin din societate civilă şi, sincer, am mai văzut filmul ăsta, numai că l-am văzut din exterior. Acum îl văd din interior. Am dubii vizavi de sectorul montan Miercurea Nirajului – Reghin din Autostrada Moldovei, pentru că în PNRR sunt prinse doar capetele de autostradă. Am dubii vizavi de podul de la Ungheni, pentru care trebuie să se obţină acordul de mediu. Aici e nevoie de o discuţie cu omologul meu din Republica Moldova, iar ea era programată la finalul acestei luni.

Văd o potenţială sincopă aici. Şi mă mai gândesc la proiectele feroviare, care au o altă inerţie – mă refer la studiile de fezabilitate pe care le monitorizam săptămânal şi pe care, din păcate, nu ştiu dacă le va mai monitoriza cineva – pentru că eu am fost cel care a impus monitorizarea săptămânală cu toţi proiectanţii”.

Monica Althamer, Ministerul Sănătăţii: „Niciun fel de problemă”

Monica Althamer a fost navigator de pacienți la Asociația Magic, ONG-ul fondat de Melania Medeleanu și Vlad Voiculescu. A fost numită secretar de stat în ianuarie 2021, după ce a ocupat aceeaşi funcţie şi în primul mandat al lui Vlad Voiculescu.

Monica Althamer

Cum a aflat

Monica Althamer: „Nu mă uitam la televizor, aşa că am aflat la ora publicării în Monitorul Oficial. Eu nu sunt reprezentant al unui partid politic, iar în echipa mea au fost medici şi reprezentanţi ai societăţii civile, inclusiv un supravieţuitor al incendiului de la Colectiv. Niciunul dintre noi nu a fost şi nu este membru al unui partid politic. Până acum, asta nu ne-a creat vreo problemă. Şi nici acum nu este, de fapt, niciun fel de problemă. Mesajul meu este că munca noastră continuă prin activitatea funcţionarilor publici”.

La ce lucra

Monica Althamer: „Am avut în coordonare Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă, Serviciul pentru Medicină de Urgenţă, Inspecţia Sanitară de Stat, serviciile judeţene de ambulanţă – acolo, tocmai se publicase ordinul cu normele pentru concursurile managerilor. Toţi managerii, în acest moment, sunt interimari. Concursul este în organizare şi se lucrează la tematica pentru concurs. Aveam proiecte parţial finalizate legate de situaţia marilor arşi şi sunt convinsă că Comisia Multidisciplinară de Arsuri va lucra în continuare. Am făcut o aplicaţie pentru telefon şi tabletă, tot legată de pacienţii cu arsuri – aplicaţia e în faza de implementare”.

Iulia Popovici, Ministerul Culturii: „Îmi doresc să fiu parte din reformele de acolo şi în continuare”

Iulia Popovici este jurnalistă, critic de teatru și de film. A fost numită secretar de stat la Cultură în ianuarie 2021. Ea a mai lucrat în aceeași instituție în 2016, pe post de consilier al ministrului Corina Șuteu.

Iulia Popovici

Cum a aflat

Iulia Popovici: „Am aflat de revocare de la colegii mei şi apoi din Monitorul Oficial, Eram cu scriitorul maghiar András Forgách, la lansarea sa de carte. Nu am primit niciun telefon de la domnul ministru Bogdan Gheorghiu. Gândiţi-vă că 26 de oameni au fost demişi la ora 22.00 pentru simpla raţiune că fuseseră propuşi de un partid. În mod cert, noi nu am greşit cu nimic. Eu ştiu c-am muncit ca o nebună patru luni în nişte condiţii confruntaţionale foarte provocatoare pentru reformele pe cultură din PNRR. Da, îmi doresc să fiu parte din reformele de acolo şi în continuare, pentru că am luptat pentru fiecare dintre ele”.

Ce a făcut în prima zi după demitere

Iulia Popovici: „Am ajuns la minister, am eliberat biroul şi am făcut lichidarea. Am stat într-o tensiune destul de mare în ultimele şapte zile, pentru că situaţia putea s-o ia pe o pantă accelerată în orice moment”.

La ce lucra

Iulia Popovici: „Am avut noroc că reformele la care lucram sunt cele din PNRR, pentru care acum aşteptăm aprobarea. În rest, eu mai lucram la relansarea cadrului legislativ pentru Timişoara – Capitală Culturală 2021. Proiectul de ordonanţă este deja la domnul ministru în birou şi sper că nu va presupune cineva că, în ceea ce eu am avizat, există interese AUR sau PSD şi că îi vor da drumul, având în vedere că procesul de avizare e foarte lung. În legătură cu acest aspect sunt destul de îngrijorată”.

Corina Atanasiu, Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene: „Mă voi întoarce în consultanţă”

Corina Atanasiu este membră USR din vara anului 2018. La începutul anului 2020 a fost aleasă preşedintele Filialei USR Focşani. La alegerile locale din septembrie 2020, a candidat la funcţia de primar al municipiului Focşani, dar în final s-a calificat pentru poziţia de consilier local. A fost numită secretar de stat în ianuarie 2021.

Corina Atanasiu

Cum a aflat

Corina Atanasiu: „Am aflat aseară, informaţia a circulat pe grupurile interne din partid. Slavă Domnului că a venit USR-PLUS la guvernare şi că a reuşit să facă Monitorul Oficial gratuit, la liber pentru toată lumea”.

Ce a făcut în prima zi după demitere

Corina Atanasiu: „Încă n-am eliberat biroul, îmi ia ceva vreme să trec prin toate hârtiile, dar e o chestiune de zile. Nu am privit acest post ca pe un loc de muncă, pentru că, încă de la început, mi-am asumat riscul de a fi remaniată în două săptămâni sau în doi ani. Nu m-a surprins foarte tare, se citea din traiectoria evenimentelor că se va ajunge la o situaţie critică. N-am lucrat niciodată la stat şi n-am venit să fac carieră în administraţie publică, aşa că mă voi întoarce în consultanţă, în mediul privat; n-o să sufăr foarte tare”.

La ce lucra

Corina Atanasiu: „Am avut la mapă Programul Operaţional Competitivitate – e vorba de banii pentru cercetare şi pentru digitalizare – şi Programul Operaţional Asistenţă Tehnică – prin care se finanţau nevoile de organizare administrativă ale instituţiilor publice. Mai coordonam Punctul Naţional de Coordonare pentru Romi.

Pe lângă aceste trei arii aflate în implementare, în ceea ce priveşte PNRR, eu am coordonat partea de educaţie. Eu am înţeles că secretarul de stat din partea PNL a fost delegat să se ocupe de toate programele din minister. Aşadar, el are acum tot la mapă. Sper să nu se blocheze, pentru că e un volum de muncă imens. Schema de la minister are cinci secretari de stat – 3 USR-PLUS, unul UDMR şi unul PNL”.

Ovidiu Mircea Ursuţa-Dărăban, Ministerul Justiţiei: „Eliberez biroul, dar încetuţ”

Ovidiu Mircea Ursuţa-Dărăban are 43 de ani și a fost numit la Justiţie în februarie 2021, la propunerea USR. Este conferențiar universitar, din 2011, la Facultatea de Drept a Universității din Oradea. Nu este membru de partid.

Ovidiu Mircea Ursuţa-Dărăban

Cum a aflat

Ovidiu Mircea Ursuţa-Dărăban: Am primit o informare pe grupul intern al partidului cu câteva minute înainte de a apărea în Monitorul Oficial. Mai e ceva surprinzător? E o decizie politică, azi e unul, mâine e altul. Eu nu sunt membru de partid, dar nu mai stă nimeni să numere. Eşti pe locul ăla, jap! Am venit apolitic şi am plecat dintr-un motiv politic. Dar era de aşteptat. A fost frumos, dar asta este, la revedere.

Ce a făcut în prima zi după demitere

Ovidiu Mircea Ursuţa-Dărăban: „Sunt la minister, da, eliberez biroul, dar încetuţ… Nu ne grăbim. Mi-am salutat colegii, am făcut un tur al ministerului, am vorbit cu toţi şi asta a fost. De la ministrul interimar n-am primit niciun telefon. La mine situaţia e mai simplă, că am venit din privat şi mă întorc în privat”.

La ce lucra

Ovidiu Mircea Ursuţa-Dărăban: Cel mai important proiect la care lucram eu era Dosarul Electronic Naţional pe Justiţie – cea mai amplă informatizare din justiţie. Adică, oricine să poată vedea online dosare, comunicări electronice etc. Proiectul poate fi implementat şi în momentul ăsta, începând cu 1 ianuarie, dar nu mai sunt atât de sigur de asta. Se vor bloca foarte multe proiecte în derulare, e o consecinţă firească.

George Aurelian Căţean, Ministerul Agriculturii: „Un act de răzbunare politică”

George Aurelian Cățean a fost numit la Agricultură în februarie 2021. El este un cunoscut crescător de oi și vaci în județul Brașov. A candidat fără succes pentru un post de senator la alegerile parlamentare din 2020 din partea USR-PLUS.

George Aurelian Cățean

Cum a aflat

George Aurelian Căţean: „De la televizor. Se pare că acesta este canalul de comunicare preferat între premier şi membrii USR-PLUS din Guvern. Aşa că am fost interesaţi cu toţii de soarta noastră. Şi, surprinzător pentru mine, într-un timp foarte scurt, din Monitorul Oficial. Nu vă ascund faptul că avem o propunere pentru vicepreşedintele ANSVSA făcută încă din luna martie şi care nici până acum nu a fost publică în Monitor. Pentru anumite decizii există canale mult mai scurte pentru publicare… Nu pot contesta decizia premierului, dar o văd ca pe un act de răzbunare politică. Din păcate, domnul Oros nu m-a sunat de niciun fel”.

Ce a făcut în prima zi după demitere

George Aurelian Căţean: „Sunt la Braşov, la Forumul Oraşelor Verzi, care se desfăşoară joi, vineri şi sâmbătă. Am fost invitat în calitate de secretar de stat, dar îmi voi continua participarea în calitate de braşovean. Luni voi merge la minister şi-mi voi lua lucrurile personale”.

La ce lucra

George Aurelian Căţean: „Modificările la OUG 34/2013 care vizează accesul la păşunile comunale s-ar putea să fie puse sub semnul întrebării odată cu plecarea din minister. Cu o simplă căutare pe Google veţi vedea câte probleme sunt aici – iar acestea ţin chiar de clasa politică. Nu vă ascund că accesul la păşunile comunale, care sunt un bun al comunităţii, se dă adesea pe criterii politice”.

Raul Pop, Ministerul Mediului: „Mă aştept să reînceapă o tură de negocieri”

Raul Pop este consultant, manager și activist de mediu. Este membru PLUS din decembrie 2018 și a fost numit secretar de stat în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor în februarie 2021. A mai deținut această funcție în 2016, fiind responsabil cu coordonarea activității de management al deșeurilor și reglementare.

Raul Pop

Cum a aflat

Raul Pop: Am aflat vestea ascultând declaraţia lui Florin Cîţu, după care am văzut-o în câteva minute în Monitorul Oficial – probabil aştepta şi el un SMS, să-i spună oamenii când e gata de publicare.

Ce a făcut în prima zi după demitere

Raul Pop: „Sunt în Braşov, la Forumul Orașelor Verzi, un eveniment dedicat sustenabilităţii de mediu în România. Aştept să-şi dea demisia Florin Cîţu din funcţia de premier, asta e o condiţie pentru ca lucrurile să poată trece în faza următoare. Apoi, mă aştept să reînceapă o tură de negocieri – şi acum vom şti cu toţii mai bine ce să negociem. Şi mi-ar plăcea ca, la aceste negocieri să discutăm şi despre restructurarea Guvernului: noi încă nu avem ambiții în privinţa schimbărilor climatice, care e un subiect foarte important şi foarte complicat totodată”.

La ce lucra

Raul Pop: „Noi am scos recent patru acte normative pentru domeniul deşeurilor: două ordonanţe de Guvern şi două Ordonanţe de Urgenţă. Dar eu aveam în lucru o revizuire mai profundă a legislaţiei de mediu, cu mai multe consultări, cu modificări mai mari, nu doar să transpunem repede recomandările Comisiei Europene. Mai aveam în lucru Sistemul de Garanţie-Returnare (n.r. – a ambalajelor din plastic, sticlă și aluminiu care de obicei conțin băuturi), care e o chesiune de voinţă politică. El a fost asumat politic şi prin programul de guvernare, dar cât e de mare ambiţia legată de asta ţine de oamenii care decid în momentul ăsta”.

Foto ilistrativ: 123rf

