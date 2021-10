„În momentul de față, ca și în timpul PSD, avem un oraș cu șapte primării, care nu se coordonează. Eu cred că Nicușor Dan nu-și controlează primăria. Caracatița lui Firea este încă acolo”, afirmă Ciprian Ciucu, pentru Libertatea.

Primarul sectorului 6 spune că nici după un an de mandat nu a văzut din partea primarului o reorganizare administrativă și analize fără de care „nu ai cum să vii cu o planificare strategică și bugetară”.

Mai mult, Nicușor Dan aproape că nu comunică cu primarii de sectoare pe proiectele strategice ale Capitalei, mai arată Ciucu.

„Discuțiile mele cu primarul general sunt foarte rare, foarte punctuale, pe teme specifice, precise. Lipsește în totalitate din discuția noastră dimensiunea strategică. Simt această lipsă de viziune strategică nu numai eu, ci toți primarii de sectoare. Nu există întâlniri de planificare strategică, cel puțin ale investițiilor”, afirmă primarul sectorului 6.

Proiecte care se bat cap în cap: trenul lui Nicușor Dan traversează parcul lui Ciprian Ciucu

Lipsa de comunicare dintre primarul general și cel de sector se vede și în proiectele propuse de cei doi.

Nicușor Dan a prezentat în această lună proiectul „trenului metropolitan” București-Ilfov – un inel feroviar care leagă comunele limitrofe de Capitală, pe structura vechilor linii industriale ale CFR. Un tronson al acestui proiect (Gara de Vest – Vasile Milea) traversează strada Liniei din sectorul 6.

Primarul de sector, Ciprian Ciucu, spune că nu a avut nicio discuție cu primarul general despre acest proiect.

Mai mult, majoritatea PNL-USR-PLUS din Consiliul Local al Sectorului 6 a votat amenajarea pe strada Liniei a unui parc, estimat la 27,8 milioane lei (5,6 milioane de euro) fără TVA.

În pasajul feroviar de la intersecția Lujerului, prin care ar urma să treacă trenul propus de Nicușor Dan, cei de la sectorul 6 vor să amenajeze o salină.

Pe 22 septembrie, atunci când Nicușor Dan a prezentat proiectul trenului metropolitan într-o conferință online, Ciprian Ciucu a lansat, tot online, un sondaj prin care întreba locuitorii din sectorul 6 ce ar trebui făcut cu restul străzii Liniei, pe care administrația locală vrea să amenajeze parcul.

Ciucu pune la îndoială utilitatea trenului metropolitan

Primarul Ciprian Ciucu spune că nu are nimic cu proiectul trenului metropolitan, dar nu-i vede „relevanța” pentru că, în aceeași direcție de mers, oamenii au la dispoziție metroul (bulevardul Iuliu Maniu) sau tramvaiul (bulevardul Timișoara), arterele aflându-se la nici 200 de metri una de cealaltă.

Pentru a-și demonstra utilitatea, spune Ciucu, proiectul lui Nicușor Dan trebuie să aibă la bază studii: o matrice origine-destinație (de unde preia trenul oameni, câți oameni preia și unde îi lasă), studiu de trafic, studiu de fezabilitate, proiect tehnic, plan de urbanism zonal, surse de finanțare etc.

În lipsa acestor lucruri, proiectul este doar o „viziune”, despre care cei doi primari nu au discutat.

Pe de altă parte, chiar dacă „lucrurile merg șnur”, proiectul trenului nu poate fi terminat „mai devreme de șase ani”.

Până atunci însă, „nu-i pot condamna pe oamenii ăștia la mizerie, nu șase ani, ci poate chiar zece ani”, spune Ciucu, precizând că amenajările parcului sunt „reversibile”, dacă studiile vor demonstra că trenul este necesar și se va face.

Dacă nu, zona, care a fost cândva industrială, va intra într-un amplu proiect de regenerare urbană.

„Nu ai câștigat primăria asta singur!”

Ciucu spune că se aștepta ca primarul general să inițieze o discuție în legătură cu aceste diferențe de „viziune” și a ezitat să propună el întâlnirea, în calitate de președinte al PNL București.

„Nu am vrut să-i iau din autoritate”, spune Ciucu, amintind că Nicușor Dan „are o datorie față de liberali”, care îi asigură majoritatea în Consiliul General.

Ciucu subliniază însă că așteptarea „s-a terminat”, iar Nicușor a fost „invitat” marți, pentru o discuție „la nivel politic”.

„Eu am propria viziune pentru sectorul 6 și propria viziune pentru București”, a spus Ciucu, dezvăluind că întâlnirea va aborda probleme precum termoficarea, prioritizarea investițiilor sau coordonarea serviciilor publice.

„Îi transmit lui Nicușor Dan că nu mai poate să continue așa! Sau poate, dar fără PNL”, spune șeful liberalilor din București.

El afirmă că, din semnalele pe care le are, primarul „negociază separat” și „una se spune la PNL și alta la USR-PLUS, pe principiul «divide și cucerește»”.

„Păi, tu nu ai câștigat primăria asta singur! Iar PNL și USR-PLUS nu trebuie să fie învrăjbite și negociate separat pe proiecte cu ei. Trebuie să fie la masă, să avem toți aceeași viziune”, spune președintele PNL București, care îi reproșează lui Dan relația „foarte proastă” pe care o are cu el și cu Vlad Voiculescu – șeful USR-PLUS București.

Ciucu: „Trebuie să se decidă: merge cu Orban sau cu noi”

Ciucu susține că nu are resentimente, deși la alegerile de la partid, Nicușor Dan a susținut-o pe contracandidata sa, Violeta Alexandru, gestul fiind „de neînțeles”.

„În acea zi, am câștigat PNL București împotriva Violetei Alexandru, a lui Nicușor Dan și a lui Ludovic Orban. Am trecut peste asta! Ce facem de acum înainte mă interesează”, spune Ciucu, subliniind că dacă Nicușor nu performează la primărie, „ne ducem cu toții în cap”.

„Nu am niciun fel de interes ascuns, nu-i vreau Primăria Capitalei. Oricum, mi-ar fi imposibil s-o câștig dacă el are un mandat prost, pentru că, inerent, aș fi asociat cu el”, a mai precizat Ciucu, subliniind că obiectivul său este un nou mandat la Primăria Sectorului 6.

Nicușor Dan trebuie să se decidă: merge mai departe cu Ludovic Orban – singurul om de care ascultă – sau discută serios și onest cu mine și cu Vlad Voiculescu. Ciprian Ciucu, președinte PNL București:

Primarul general, Nicușor Dan, nu a transmis un punct de vedere până la publicarea acestui material, deși i s-a trimis o solicitare în acest sens prin consiliera sa de presă.

