De Ciprian Iana,

Șefa Comisiei Europene a postat, miercuri, pe Twitter, un mesaj referitor la acțiunea cadrelor medicale din România, care au sărit în ajutorul colegilor din Italia, țara care a raportat cei mai mulți morți din cauza pandemiei de coronavirus.

„Doctori și asistente din România tratează pacienți de coronavirus în Italia pentru a ajuta familia Uniunii Europene. Aceasta este #SolidaritateaUE în acțiune. #MaiputerniciÎmpreună”, a fost mesajul președintelui Comisiei Europene pe Twitter.

Doctors and nurses from Romania treat coronavirus patients in Italy to help the European Union family. This is #EUSolidarity in action. #StrongerTogether pic.twitter.com/g1JhWdhchi