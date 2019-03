Echipa „Visuri la cheie” se mărește. Cine i se alătură lui Dragoș Bucur

Arhitecții Alina Vîlcu și Omid Ghannadi revin la Visuri la cheie după o pauză de un an, în care și-au dedicat timpul familiilor lor și proiectelor profesionale. „Deși am mai multe proiecte în paralel și deși nu am un plan concret de a le organiza, am tare multă încredere că Dumnezeu mă va ghida pas cu pas și că locul meu acum este în echipa Visuri la cheie. Cu această hotărâre vine și o lecție pe care aș vrea să o transmit mai departe: niciodată să nu spui niciodată! La un moment dat, de dragul unei consecvențe, te-ai putea trezi blocat într-o anumită situație, iar statul pe loc înseamnă să-ți negi visurile. Am un sentiment frumos, de intimitate și căldură, ca și cum m-aș reîndrăgosti de un fost iubit cu care am rămas prietenă”, a declarat cu emoție și bucurie Alina Vîlcu.

Omid Ghannadi este încântat de reîntoarcerea în proiectul care i-a adus nenumărate satisfacții și spune. ”Sunt foarte încântat să reiau activitatea la emisiune, după apariția fiicei mele. Fiind deja tatăl unui copil, știam ce implică asta și că va fi mare nevoie de mine acasă. Totodată, trebuia să îi fiu alături soției mele, care la rândul său își dedică viața copiilor și meseriei, încă de la nașterea primul nostru fiu. Odată cu nașterea celui de-al doilea copil, s-a < > și un al treilea, din pasiunea mea și a Alinei pentru designul interior, proiectul Inside Academy, la care ținem foarte mult. Acum, când atât fetița mea, cât și Inside au făcut primii pași singurei și se descurcă de minune, făcându-mă pe mine tare mândru, mă pot întoarce la emisiune să fac ceea ce mi-a plăcut atât de mult.”.

Laura Boghiu se alătură echipei Visuri la cheie în sezonul șase. Laura a absolvit Facultatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu, este arhitect și designer de interior, are o experiență de opt ani în domeniu, timp în care a realizat nenumărate proiecte de arhitectură și design. Emisiunea Visuri la cheie reprezintă o provocare penrtu ea și este nerăbdătoare să pornească împreună cu echipa în această frumoasă călătorie. ”Sunt extrem de emoționată și fericită în același timp. Visuri la cheie este pentru mine o provocare uriașă, o experiență unică, și abia aștept să văd casele și să cunosc familiile pe care le vom ajuta. Îmi doresc să le aducem zâmbetul pe buze și speranța că vor avea o viață mai frumoasă tuturor celor la care vom ajunge în acest sezon. Îmi doresc foarte tare să vedem primele case predate și primele reacții de bucurie ale beneficiarilor.”, a declarat Laura Boghiu.

Citește și

Chinezul ”pericol pentru siguranța națională a României” Wang Yan a fost văzut din nou la Cupru Min, dar compania ascunde prezența lui!

Citește mai multe despre Dragoş Bucur și visuri la cheie pe Libertatea.