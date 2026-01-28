Tentativa de intrare a determinat Ministerul ecudorian de Externe să trimită o „notă de protest” Ambasadei SUA din Quito cerând ca astfel de incidente „să nu se mai repete”.

Acţiunile personalului consulatului de a împiedica intrarea agenţilor ICE au asigurat protecţia cetăţenilor ecuadorieni care se aflau în clădire la momentul respectiv, se arată într-un comunicat.

Incidentul a avut loc în timpul unei operaţiuni de expulzare în masă care este desfăşurată de aproximativ 3.000 de agenţi ICE şi agenţi ai Patrulei de Frontieră a SUA, desfășurați în statul Minnesota la ordinul preşedintelui Donald Trump, notează Reuters.

This is the moment an ICE agent attempted to enter Ecuadors consulate in Minneapolis but was prevented by consulate staff. The incident prompted Ecuadors foreign ministry to send a note to the US embassy, demanding that such incidents “not be repeated”. pic.twitter.com/emdP5TXp4M — Al Jazeera English (@AJEnglish) January 28, 2026

Departamentul de Stat și Departamentul pentru Securitate Internă, care supervizează ICE şi Patrula de Frontieră, nu au răspuns la solicitările Reuters de a comenta incidentul din Consulatul Ecuadorului din Minneapolis.

Ministerul de Externe al Ecuadorului a furnizat puţine detalii, dar martori oculari care lucrează în magazinele din apropierea reprezentanței diplomatice au declarat că au văzut agenţii ICE încercând să intre în clădire.

„Am văzut agenţii urmărind două persoane pe stradă, iar apoi acele persoane au intrat în consulat şi agenţii au încercat să intre după ele”, a declarat o femeie, care a cerut să nu fie numită, invocând teama de represalii. Agenţii „nu au reuşit să intre în consulat, din câte am văzut”, a spus ea.

În conformitate cu normele internaționalee, ambasadele, oficiile consulare şi alte complexe diplomatice ale unei ţări sunt considerate teritoriu suveran al acelei naţiuni și sunt protejate de imunitate diplomatică.

Denumită operaţiunea „Metro Surge”, campania lui Trump de combatere a imigraţiei ilegale din Minneapolis s-a soldat cu împuşcarea mortală a doi cetăţeni americani pe străzile celui mai mare oraş din Minnesota, provocând proteste ample acolo şi în întreaga ţară.

Pe măsură ce presiunea politică pentru reducerea tensiunilor a crescut, şeful politicii de frontieră al lui Trump, Tom Homan, s-a întâlnit marţi cu primarul din Minneapolis şi cu guvernatorul statului Minnesota în încercarea de a dezamorsa criza.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE