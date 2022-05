Moderatorul Dan Bucura i-a propus demnitarului să recite împreună „Deșteaptă-te, române”: „O să încep eu, continuați dumneavoastră”. Când i-a venit rândul, ministrul născut la Miercurea Ciuc, în județul Harghita, a preferat să zâmbească, într-un moment stânjenitor de tăcere. Bucura a terminat singur prima strofă, în tot acest timp, Novak zâmbind și încuviințând din cap: „Da, da…”.

Jurnalistul a postat clipul pe pagina personală de Facebook și a comentat: „Așa ceva te lasă fără cuvinte… Am 24 de ani de presă, dar una ca asta n-am mai văzut. Vorbim de un ministru al României!”.

Naționala de hochei pe gheață a României, alcătuită în mare parte din hocheiști români de etnie maghiară, a evoluat la Campionatul Mondial, în Slovenia, iar la ultimul meci, cu Ungaria (2-4), când naționala era deja retrogradată din Divizia 1A, tricolorii s-au aliniat și au asistat la intonarea așa-zisului imn al Ținutului Secuiesc.

„Scandalul de la Mondial, foarte manipulat politic”

Eduard Novak, campion paralimpic la ciclism, a spus că scandalul este unul „creat artificial de politicieni și de oamenii din federație”.

„E un scandal care a fost foarte manipulat politic, în primul rând. De ce am reacționat așa târziu? Am vrut să văd reacțiile și ce s-a întâmplat acolo. Acești jucători nu au cântat imnul, doar au stat în fața oamenilor, au ascultat spectatorii. Dar unii au adunat câteva like-uri în plus. Au reușit să obțină niște avantaje politice, dar acest lucru trece”, a declarat Novak.

Sportivii din Harghita care reprezintă 70% din lotul național, au transpirat, luptat, au adus România în eșalonul doi mondial. E foarte greu… Toate pornesc de la federație, vor urma niște alegeri acolo... Ministrul Eduard Novak:

GSP.RO Bendeac a dat peste Pițurcă într-un magazin de pe Victoriei: „M-a făcut să mă simt penibil. A fost oribil!”. Gestul incredibil făcut de antrenor

Playtech.ro IREAL! Veste ȘOC despre plecarea lui Sorin Oprescu din România. Când a fugit din țară, de fapt

Observatornews.ro Doi tineri au primit sărutul morţii ţinându-se de mână. Mama fetei i-a găsit inconştienţi în dormitor, după o supradoză

HOROSCOP Horoscop 16 mai 2022. Leii trebuie să evalueze corect orice problemă care apare și să fie dispuși la un mic efort rezonabil

Știrileprotv.ro Prima reacție a lui WRS după ce a obținut locul 18 la Eurovision 2022 pentru România

Orangesport.ro Ucraineanul devenit inamicul nr. 1! Ce a făcut cu 3 rusoaice aflate în grija sa în Ucraina: "S-a ocupat personal"

PUBLICITATE TEST: Dinții cățelului tău pot avea probleme. Verifică dacă știi cum să ai grijă de dinții patrupedului tău