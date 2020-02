De Cristian Otopeanu,

Este cel mai brusc picaj înregistrat într-o singură zi, din istorie, însă nivelul atins de indicele Dow Jones este aproximativ același ca acum patru luni.

În august 2019, spre exemplu, nivelul Dow Jones era mai scăzut decât după căderea de joi:

În timp ce anumiți jucători pe piața de capital spun că este o ”apocalipsă”, există multe voci care afirmă că este doar o corecție, deși bruscă, a unor creșteri din ultimele luni nu neapărat justificate.

Îngrijorările privind epidemia de coronavirus au atins un punct culminant, după ce Centrul american pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor a anunţat că se aşteaptă ca numărul cazurilor de infectare să crească.

Peste 83.300 de oameni au fost infectaţi cu coronavirus la nivel mondial și au fost raportați peste 2.850 de morți.

În acest moment, în Statele Unite sunt 60 de cazuri de îmbolnăviri, dar nicio persoană nu a murit din cauza coronavirusului.