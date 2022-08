În Italia, un bărbat şi o femeie au fost ucişi de căderi de copaci în incidente separate în regiunea Toscana. Totodată, vântul puternic a măturat Veneţia, spulberând umbrelele de cafenea din Piaţa San Marco şi dislocând zidăria de cărămidă din clopotniţa catedralei San Marco.

⚡️Today, Italy also suffered from hurricane winds. Media reports two dead.



In Tuscany, the storm was so strong that it spun the Ferris wheel in the commune of Piombino.