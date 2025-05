În judeţul Argeş, unde PSD are una dintre cele mai puternice organizaţii, candidatul coaliţiei aflate la guvernare suferă o înfrângere clară, fiind devansat de George Simion şi de Victor Ponta.

Elena Lasconi nu a fost votată pentru a fi preşedinte de către locuitorii municipiului Câmpulung, care la scrutinul local de anul trecut i-au acordat un nou mandat de primar. Lasconi a obţinut la Câmpulung un scor electoral de doar 14,31%, fiind votată de 1.853 dintre alegători.

În 2024, Lasconi a fost aleasă pentru al doilea mandat de primar cu peste 9.000 de voturi.

La Câmpulung, George Simion a câştigat primul tur al scrutinului prezidenţial, cu 32,72% din voturi, urmat de Victor Ponta cu 20,26% şi de Nicuşor Dan cu 14,99%.

De altfel, Simion a câştigat şi la nivel judeţean, în Argeş.

Aproape 119.000 de argeşeni l-au votat pe George Simion, duminică, la primul tur al scrutinului prezidenţial, candidatul AUR obţinând astfel 43,32 % din voturi la nivel judeţean. Pe locul al doilea în preferinţele argeşenilor se situează Victor Ponta, votat de 51.774 în Argeş (18,89%).

În judeţul în care PSD are una dintre cele mai puternice organizaţii judeţene, deţinând conducerea primăriei municipiu reşedinţă de judeţ şi preşedinţia Consiliului Judeţean, Crin Antonescu a obţinut 17,68% din voturi, Nicuşor Dan are 14,24%, iar Elena Lasconi are un scor electoral de 3,86%.

