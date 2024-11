Elena Lasconi a explicat, conform programului de guvernare întocmit de USR, că angajații români vor rămâne cu mai mulți bani la fiecare salariu, dar și că mamele românce vor avea și alte beneficii în plus, în funcție de numărul de copii.

„Toate astea le am și în programul de guvernare. V-am și spus mai devreme că pensii speciale – nu. Pentru sărăcie sunt exemple concrete, pentru că suntem pe primul loc, în Europa, la sărăcie în muncă. Adică, muncim și tot săraci suntem. Și avem măsuri de tăiere a taxelor, astfel încât toți angajații din România vor rămâne cu 500 de lei în plus la salariu, prin tăierea taxelor. Tinerii până în 29 de ani, cu 1000 lei în plus la salariu, iar mamele care sunt în câmpul muncii și au un copil, cu 1500 de lei în plus. Dacă au doi copii, cu 2000 de lei, dacă au trei copii cu 2500 de lei și de la al patrulea copil taxe zero pe absolut orice câștigă”, a declarat Elena Lasconi.

Proiectul 55 de întrebări – powered by Libertatea este un proiect editorial demarat de redacția Libertatea, care îi aduce în fața românilor pe principalii politicieni intrați în cursa pentru Cotroceni.

Primul invitat în cadrul proiectului 55 de întrebări a fost Mircea Geoană, candidat la alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024.

Urmărește cel mai nou VIDEO

Urmărește-ne pe Google News