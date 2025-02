de Anna Nicolaou (New York), Marton Dunai (București)

Cei doi cetățeni americani și britanici se confruntă, de asemenea, cu proceduri penale și civile în Marea Britanie și în SUA.

Adoptarea de către SUA a cauzei familiei Tate a dat în cele din urmă roade joi, când frații și-au primit pașapoartele înapoi și au luat un avion privat spre Florida, aterizând la Fort Lauderdale, unul dintre cele mai apropiate aeroporturi de Mar-a-Lago, reședința lui Trump.

Semnele legăturilor crescânde dintre cercul lui Trump și frații Tate – care au fost arestați în 2022 și ulterior acuzați de viol, trafic de persoane și crimă organizată – au devenit evidente încă din 2023.

Legătura cu familia Trump

Andrew Tate a afirmat în acel an că „a vorbit cu Barron”, referindu-se la fiul de 18 ani al lui Trump, după ce a fost reținut în România. „Sunt foarte apropiat de familia Trump. Îi cunosc bine. Am vorbit cu Barron după incident”, a declarat el după ce autoritățile române l-au plasat pe el și pe fratele său în arest la domiciliu.

Câteva luni mai târziu, când Tate a postat un videoclip despre cum a fost „închis în casa mea” în România, fiul cel mare al lui Trump, Don Jr a răspuns pe X: „Nebunie absolută”.

În urma alegerilor din noiembrie din SUA, Tristan Tate a făcut o afirmație punctuală cu privire la influența fraților în sprijinirea lui Trump în recâștigarea președinției.

„Ceea ce Andrew și cu mine (mai ales Andrew) am făcut în ultimii 4 ani a fost să ne asigurăm că tinerii, în special bărbații, cresc imuni la virusul [‘woke mind’]”, a postat el pe X.

„Milioane de tineri din Europa și SUA au o abordare sănătoasă de dreapta a politicii, pe care NU ar fi avut-o dacă Andrew Tate nu ar fi apărut niciodată pe ecranele telefoanelor lor”, a scris Tristan.

Eliberarea și fuga în SUA a familiei Tate este un semn al legăturilor profunde dintre echipa președintelui american și grupul de personalități media și influenceri de dreapta care au contribuit la popularizarea acestuia și la readucerea sa la Casa Albă.

Barron Trump a fost creditat ca fiind creierul din spatele împingerii tatălui său în media „manosferă” în ultimii ani, sugerând apariții podcast pentru acesta în timpul campaniei sale prezidențiale.

Un grup liber, dar interconectat de podcasteri și influențatori online – cel mai proeminent fiind Joe Rogan – ”manosfera” a câștigat influență în rândul unui număr mare de bărbați tineri.

Frații Tate, care promovează în mod deschis opinii misogine, se află la capătul cel mai extrem al grupului. Andrew Tate, un fost kickboxer în vârstă de 38 de ani, a atras în ultimii ani milioane de bărbați pe canalele sale YouTube, unde a promovat o versiune a masculinității axată pe îmbogățire, fitness și lupta împotriva feminismului modern.

Podcast cu Alina Habba, avocata personală a lui Trump. Milioane de fani pe X

El a profitat de popularitatea sa vânzând acces la o „Universitate a escrocilor” care pretinde că îi învață pe abonați cum să facă bani online.

După ce YouTube l-a interzis pe Tate în 2022 pentru discurs instigator la ură, acesta s-a mutat pe site-ul de dreapta Rumble, precum și pe X, care l-a reintegrat după ce Elon Musk a cumpărat compania. Tate are aproape 11 milioane de urmăritori pe X.

Luna trecută, Alina Habba, avocata personală a lui Trump devenită consilier prezidențial, a apărut într-un podcast cu Andrew Tate, în care a spus că este o „mare fană” și că „trebuia să îl cunoască”. „Sunt de acord cu tot ceea ce spuneți și vă susțin aici, în Statele Unite”, i-a spus ea lui Tate. „Sunteți sub asediu și eu văd asta și continuați să luptați”.

Habba a comparat detenția lui Tate cu problemele juridice ale lui Trump, descriindu-i pe cei doi bărbați drept victime. „Simpatizez cu voi, pentru că cred că treceți prin aceleași lucruri, „arată-mi persoana, voi găsi calvarul prin care a trecut președintele Trump”, a spus ea.

Richard Grenell, trimisul special al președintelui, o figură centrală în efortul de eliberare al fraților Tate

Între timp au avut loc încercări în culise pentru a asigura eliberarea familiei Tate. Richard Grenell, trimisul special al președintelui, care este frecvent trimis în colțuri problematice ale lumii, a fost o figură centrală în acest efort, deoarece oficialii americani au făcut cunoscut faptul că doresc ca frații să își recapete dreptul de a călători, au declarat patru persoane la curent cu această chestiune.

Grenell neagă că ar fi făcut presiuni explicite asupra României pentru a returna pașapoartele fraților Tate.

Richard Grenell s-a întîlnit cu ministrul de externe Hurezeanu

El a declarat pentru Financial Times că întâlnirile sale cu oficialii români s-au limitat la întâlnirea cu ministrul de externe Emil Hurezeanu la o conferință din Munchen la începutul acestei luni. Hurezeanu a declarat presei locale că Grenell a menționat familia Tate.

Doi oficiali au declarat că membri ai administrației Trump au sunat, de asemenea, guvernul de la București înainte de Conferința de Securitate de la München, pentru a pleda în numele familiei Tate.

Grenell a declarat la începutul acestei luni: „Nu m-am întâlnit niciodată cu [ministrul român de externe]. M-a văzut pe hol și mi-a cerut o întâlnire. Nu știam cine era… Nu am avut nicio conversație substanțială cu el”. El a adăugat: „Îi sprijin pe frații Tate, după cum reiese din tweet-urile mele disponibile public.”

Andrew Tate a postat pe X la începutul acestei luni: „Tate vor fi liberi, Trump este președinte. Vechile zile bune s-au întors. Și vor fi mai bune ca niciodată”.

Trump face pe miratul. Problemele juridice ale fraților s-ar putea să nu fi luat sfârșit

Trump a afirmat joi că nu știa „nimic” despre cazul familiei Tate, în timp ce Andrew Tate, la sosirea în Florida, a declarat că frații au fost „în mare parte înțeleși greșit”.

Patru presupuse victime britanice ale lui Andrew Tate au declarat joi că sunt „neîncrezătoare și se simt re-traumatizate de vestea că autoritățile române au cedat presiunilor administrației Trump” pentru a-i permite să călătorească în SUA.

Premierul britanic Keir Starmer, care stă alături de Trump în Biroul Oval, a declarat joi că trebuie să se facă dreptate. „Există un element englezesc aici, așa că, evident, este important să se facă dreptate, iar traficul de persoane este evident, în opinia mea, un risc pentru securitate. Așa că ne vom pune la curent cu povestea”, a spus el.

Problemele juridice ale fraților s-ar putea să nu fi luat sfârșit. România a declarat că dosarele lor rămân active, în timp ce procurorul general al Floridei, James Uthmeier, a declarat că biroul său va „efectua o anchetă preliminară asupra acestor persoane”.

Ron Desantis nu i-a primit bine în Florida

Guvernatorul Floridei, republicanul Ron DeSantis, a anunțat joi, la scurt timp după ce avionul în care se aflau Andrew Tate și Tristan Tate a aterizat, că cei doi nu au ce să caute în acest stat.

„Florida are toleranță zero pentru traficul de persoane și violența împotriva femeilor. Dacă oricare dintre aceste presupuse infracțiuni declanșează jurisdicția Floridei, îi vom trage la răspundere”, a spus el.

Intervenția în favoarea familiei Tate reflectă mentalitatea președintelui „noi versus ei”, a declarat Gabriel Kahn, profesor de media la Universitatea din California de Sud. „Ceea ce fac ei este să arate că au grijă de ai lor”, a spus Kahn.

„Dar, de asemenea, că apără valorile pe care le produc acești frați Tate – care se află direct în cel mai toxic colț al manosferei”. ”[Trump] abordează constant acest moment cultural din perspectiva: cine este de partea mea și cine este împotriva noastră?”

Relatare suplimentară de Stefania Palma, Felicia Schwartz și Steff Chávez (Washington)

© The Financial Times Limited 2025. Toate drepturile rezervate. Conținutul nu poate fi redistribuit, copiat sau modificat în vreun fel. Redacția Libertatea este singura responsabilă pentru furnizarea acestei traduceri, iar Financial Times Limited nu acceptă nicio răspundere pentru acuratețea sau calitatea traducerii.

