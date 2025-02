Sursă video: X/Mario Nawfal

„Greşeala autorităţilor ar fi doar dacă l-au dus la audieri şi l-au reţinut fără să aibă probe, dar nu cred că procurorii nu au probe. Eu nu vă răspund în calitate de procuror, pentru că nu sunt procuror. Sunt preşedintele USR şi, de asemenea, am intrat în turul 2 la alegerile prezidenţiale de anul trecut, aşa cum a făcut şi domnul Georgescu”, a afirmat lidera USR, conform News.ro.

Totodată, Elena Lasconi a mai punctat și că fostul candidat la alegerile prezidențiale 2024 „nu a avut o campanie corectă, pentru că a anunţat că a cheltuit zero lei în campanie electorală”.

„Toată lumea ştie că domnul Georgescu nu a avut o campanie corectă, pentru că a anunţat că a cheltuit zero lei în campanie electorală. Eu cred că nu suntem copii, ştim cu toţii că nu se poate aşa ceva, să faci o campanie electorală cu zero lei. Eu cred că procurorii îşi fac treaba, eu am în continuare încredere în justiţia din România”, a mai declarat președinta USR.

Amintim că fostul candidat la alegerile prezidențiale 2024 a fost ridicat din trafic de către polițiștii din București în după-amiaza zilei de miercuri, 26 februarie, după ce pe numele său a fost emis un mandat de aducere în vederea audierii.

Călin Georgescu este anchetat ca parte a unei ample operațiuni a Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Poliția Română, în care este vizat Horațiu Potra și alte 26 de persoane.

Momentul în care Călin Georgescu a fost ridicat din trafic de polițiști a fost surprins de camerele de luat vederi, și imaginile au început să circule în mediul online.

Cele 27 de persoane sunt cercetate de polițiști „sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter fascist, rasist ori xenofob precum și aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup”, potrivit comunicatului IGPR.

