„Cea mai mare, mai profundă și mai frumoasă iubire, dar și cea mai grea suferință sunt ale unei mame pentru copilul ei. Sunt o iubire și o suferință totale. Nu am iubit până când Eva a venit în viata mea și nu am suferit până când am fost despărțită de ea. La mulți ani, mama!

La multi ani, tuturor mămicilor! Să dea Dumnezeu să trăiti pentru copiii voștri doar iubirea!

La multi ani, tuturor femeilor!”, a scris Elena Udrea pe Facebook.

Elena Udrea se află în Costa Rica, țară în care a fost arestată, pe 3 octombrie, în dosarul Gala Bute.

Elena Udrea a fost eliberată de Crăciun, după ce Înalta Curte de Casație și Justiție a decis suspendarea executării pedepsei şi eliberarea acesteia până la soluţionarea efectivă a contestaţiei.

