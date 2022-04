Elena Udrea rămâne în arest în Bulgaria. Instanța din orașul Blagoevgrad a stabilit astăzi, 13 aprilie, că Elena Udrea va afla pe 19 aprilie dacă va fi extrădată în România pentru a-și executa condamnarea la șase ani de închisoare primită în dosarul Gala Bute.

Elena Udrea a fost adusă astăzi la prânz la judecătoria din orașul bulgar Blagoevgrad pentru procesul de extrădare. Avocaţii ei, unul din România şi altul din Bulgaria, au fost prezenți în sala de judecată, alături de un translator. Fostul ministru al Turismului nu a făcut declarații pentru presă înainte de a intra în sală.

În sala de judecată, Elena Udrea a prezentat cerere de azil politic în Grecia, dar judecătorul a spus că decizia instanțelor românești, de condamnare la închisoare, este definitivă și nu se mai discută. „Nu doresc să fiu predată autorităților române”, a spus Udrea în fața instanței bulgare, potrivit Antena 3.

Plec de la convingerea că de data aceasta am parte de un proces real, nu de procesele care mi s-au întâmplat în România. Am convingerea că stau în faţa unor judecători care au venit să asculte situația în care mă aflu, să analizeze din perspectiva legii probele pe care le-am depus și să ia o decizie corectă, legală și curajoasă în același timp. As spune distinsului tribunal că este o ocazie nu doar de a soluționa o cerere de extrădare, ci de a scrie istorie. În speranța că o să analizați curajos cazul meu, vă mulțumesc.

Elena Udrea, în sala de judecată din orașul bulgar Blagoevgrad: