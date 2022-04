Elev cu nevoi speciale din Botoșani, incendiat în timpul orelor. El dă vina pe colegi, aceștia spun că și-a dat singur foc

Incidentul s-a petrecut în cursul zilei de luni, când elevul se afla la ora de educație tehnologică, pe care o preda directoarea liceului.

Profesoara a ieșit din clasă câteva minute, pentru a rezolva o problemă, când a avut loc incidentul.

„Am fost un pic ieşită în curtea şcolii, pentru că aveam de rezolvat un proiect de finanţare, era o problemă urgentă. Cât am fost ieşită la seră au venit directoarea adjunctă și agentul de pază, era liniște. La un moment dat mi-a zis femeia de serviciu să vin repede. Când am intrat, o parte dintre băieți fugiseră, iar apoi am văzut că unul era ars. După ce am chemat salvarea, am întrebat pe colegi ce s-a întâmplat și mi-au spus că el a făcut-o. Nu știu pe cine să cred, camere de supraveghere nu avem.

Până să vină salvarea, el striga mi-au dat foc, mi-au dat foc. Problema este că acest copil este cu CES (n.r. – nevoi educaționale speciale), are retard mintal, are multe probleme. Nu poți să-ți dai seama dacă realitatea lui are vreo treabă cu realitatea mediului înconjurător”, a declarat directoarea pentru Monitorul de Botoșani.

Elevul susține că l-ar fi incendiat colegii săi, cu o brichetă, însă aceștia spun că, de fapt, el s-ar fi jucat cu spray-ul de șters tabla, pe care l-ar fi luat să curețe banca și, la un moment dat, când a utilizat spray-ul a aprins și bricheta, luând astfel foc. Recomandări „Mama mi-a arătat actele pe locul de veci ca să-i găsesc mormântul dacă mă întorc vreodată”. Mărturiile rușilor din ultimul tren Sankt Petersburg-Helsinki

Colegii susțin că au încercat să-l oprească.

Adolescentul a ajuns la Compartimentul de Primiri Urgențe din cadrul Pediatriei din Botoșani și, ulterior, a fost solicitat transferul la Iași, pentru că are arsuri de gradele II și III, pe o suprafață de aproximativ 20% din corp.

„Este extrem de dureros pentru întreaga comunitate școlară. Transmit elevului și familiei lui întreaga susținere, sperând să se recupereze cât mai repede”, a declarat Ada Macovei, inspector școlar general al Inspectoratului Școlar Județean Botoșani.

Potrivit șefei IȘJ, directorul unității de învățământ, Mihaela Ștefănucă, și-a înaintat deja demisia din funcție. Aceasta tocmai ce promovase concursul de ocupare a funcției de director.

Polițiștii din Flămânzi s-au sesizat din oficiu „cu privire la săvârșirea infracțiunii de vătămare corporală din culpă” și se fac în continuare cercetări, a declarat Delia Nenișcu, purtător de cuvânt al IPJ Botoșani.

Fotografii: monitorulbt.ro

