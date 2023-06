Personalul internatului Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiente Auditive din Buzău a chemat ambulanța în momentul în care a observat că băiatul de 15 ani nu se trezește din somn. Acesta a fost găsit fără suflare, în dormitorul său, întins pe pat, scrie sursa citată.

„Azi dimineaţă, la ora 07:00, am fost anunţată că unul dintre elevii noştri cazaţi în internat, elev în clasa a VII-a, în vârstă de 15 ani, a fost găsit decedat. Am anunţat organele competente. La faţa locului a ajuns Ambulanţa, poliţiştii criminalişti. Copilul era cunoscut cu antecedente medicale destul de grave, are un istoric medical bogat şi acum aşteptăm concluzia organelor competente. Are familie, este în tutela bunicilor”, a declarat pentru Agerpres directorul Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, Antoanela Marinov.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Buzău, a fost deschis un dosar penal pentru moarte suspectă.

„În jurul orei 07:00, IPJ Buzău a fost sesizat cu privire la decesul unui copil în vârstă de 15 ani aflat în internatul Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău. Copilul suferea de multiple afecţiuni medicale, iar la o primă evaluare nu ar fi indicii şi semne ale unor violenţe. În cauză a fost deschis un dosar penal pentru moarte suspectă, urmând ca necropsia să stabilească în mod clar cauzele decesului”, a precizat pentru sursa citată purtătorul de cuvânt al IPJ Buzău, Ane Mari Vrapciu.

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Playtech.ro Cine este soția lui Marcel Ciolacu. Viitorul premier și partenera lui locuiesc separat

Viva.ro Care au fost primele cuvinte rostite de Dana Roba, după ce s-a trezit din comă: 'Vorbește. Ne-a întrebat...'

Libertateapentrufemei.ro Lavinia Petrea, imagine rară cu soțul procuror: «Tânăr și frumos». Poze unice de la nunta lor

FANATIK.RO La 14 ani de când Virgil, soțul ei, a murit, Carmen Harra a făcut anunțul: ”Vreau ceva adevărat”

Știrileprotv.ro Mărturii din cea mai izolată țară din lume, unde oamenii își văd vecinii murind de foame: Suntem blocați așteptând să murim

Observatornews.ro Testele prin care trec nepalezii ce vor cu orice preţ să vină la muncă în România. Primesc salariu de 500 de euro, masă şi cazare

Orangesport.ro Controversă! Jucătoarele din naţionala Suediei, obligate să-şi arate organele genitale pentru a dovedi că sunt femei. Dezvăluirea, făcută de fosta fotbalistă Nilla Fischer

Unica.ro Andrei Krișan, viața după Survivor. Adevărul din spatele imaginilor cu Carmen Grebenișan și Alexandra Ciomag: 'Iubita mea...'