Conform Inspectoratului Județean de Poliție Galați, incidentul a avut loc marți, 9 septembrie 2025. Polițiștii Secției 4 din Galați au fost înștiințați chiar de profesorul agresat, care a spus că a fost atacat fizic de un elev, în pauza dintre orele de curs, potrivit News.ro.

Conform verificărilor, profesorul de 49 de ani a văzut un grup de elevi fumând în curtea școlii. După ce le-a atras atenția asupra regulilor, unul dintre elevi, în vârstă de 18 ani, a reacționat agresiv. Acesta ar fi aprins o țigară, suflând fumul în fața profesorului, ceea ce a dus la un conflict fizic între cei doi.

În timpul altercației, căștile pe care tânărul le purta pe cap au fost distruse, a precizat IPJ Galați.

Profesorul a suferit mai multe răni și a fost dus la spital, ulterior obținând un certificat medico-legal. Inspectoratul Școlar Județean Galați a demarat o anchetă internă, iar elevul riscă sancțiuni severe, inclusiv exmatricularea.

Poliția continuă cercetările într-un dosar penal pentru lovire sau alte violențe și distrugere.

