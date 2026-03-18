Școala susține că a propus plata în rate, fără răspuns din partea părinților

Directorul școlii a explicat că instituția a încercat să colaboreze cu părinții, propunând inclusiv plata în rate, dar nu a primit niciun răspuns timp de patru luni.

„Am încercat să găsim un punct comun, chiar și o plată parțială de cel puțin 160 de euro în această lună, dar nimeni nu a venit să discute cu noi. Este și pentru noi o situație incomodă”, a declarat acesta.

Familia spune că nu își permite să achite datoria integral

Familia fetei, care locuiește în San Vicente și are patru copii, a fost afectată de șomajul ambilor părinți timp de aproape doi ani. Dolores García, mama elevei, a povestit că abia recent ea și soțul ei au reușit să își găsească locuri de muncă, însă veniturile lor sunt încă insuficiente pentru a acoperi toate cheltuielile.

„Ne-am oferit să plătim 100 de euro pentru moment, pentru că mai mult nu putem, dar ni s-a spus că nu este suficient”, a spus aceasta.

În lipsa unui acord, luni, fetița nu a mai fost lăsată să mănânce la cantina școlii. Mama a fost sunată să vină să o ia mai devreme de la ore.

„Mi-au spus că fiica mea va sta pe un scaun fără să mănânce”, a declarat Dolores García, criticând „lipsa de empatie” a conducerii școlii față de dificultățile prin care trece familia.

„Datoria crește constant”

Directorul școlii susține că, în cazurile în care părinții nu își pot lua copiii, aceștia rămân sub supraveghere, iar instituția le asigură hrană. În plus, acesta a precizat că școala le-a solicitat părinților să obțină un certificat de vulnerabilitate de la Serviciile Sociale sau Caritas, pentru a putea primi un ajutor suplimentar. „Noi oferim facilități celor care au nevoie și înțelegem situația familiilor, dar trebuie să înțeleagă și ei că datoria crește constant”, a explicat directorul.

Pe de altă parte, mama copilei afirmă că nu a fost informată cu privire la necesitatea unui astfel de document și că școala cunoștea deja situația financiară a familiei, mai ales că anterior un asistent social a intervenit pentru a achita alte datorii acumulate de aceștia.

Deși eleva beneficiază de o bursă parțială oferită de Generalitat, care acoperă jumătate din costul meselor, familia trebuie să suporte restul cheltuielilor. Cu toate acestea, având în vedere dificultățile financiare recente, părinții nu au reușit să țină pasul cu plățile, iar situația a escaladat.

