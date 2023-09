Potrivit sursei citate, cei doi sunt elevi în clasa a XII-a, la clase diferite.

Vineri dimineață, înainte să înceapă orele, agresorul în vârstă de 17 ani a mers la clasa fetei, a scos-o pe hol, unde a împins-o și a izbit-o de perete. Elevul a trântit-o apoi la pământ și a lovit-o cu piciorul. Scena violentă a fost surprinsă de camerele de supraveghere din liceu.

„A sărit peste mine, s-a înfipt în mine, m-a aruncat în ușă, din ușă m-a aruncat în perete, la clasa mea și de acolo știu că m-a luat peste și când am simțit bubuitura de jos, am rămas inconștientă. Plus pumni, palme și picioare”, a declarat eleva agresată, pentru Știrile Pro TV.

În acel moment, la câțiva metri, se aflau pe hol și două profesoare.

„La 3 metri, 4 metri, maxim, de incident erau două profesoare, numai că acest incident s-a petrecut într-o fracțiune de secundă. E imposibil să intervii într-o astfel de altercație”, a declarat Gheorghe Dinuță, directorul Liceului Tehnologic Construcții de Mașini Mioveni, pentru Știrile Pro TV.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Recomandări CLEMENȚĂ PENTRU FUGARI. Condamnat la 11 ani de închisoare, un traficant de minore fugar a fost prins și a dispărut din nou, când s-a decis judecarea în libertate

Cadrele didactice au sunat la 112, iar la fața locului au mers polițiștii din Mioveni, pentru cercetări.

„În urma agresiunii, eleva a fost transportată la spital, pentru acordarea de îngrijiri medicale. Cercetările au fost preluate de către polițiștii din cadrul Biroului Siguranță Școlară, în cauză fiind întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe și tulburarea ordinii și liniștii publice, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești”, a transmis IPJ Argeș.

Eleva rănită a fost transportată la Spitalul Orășenesc Mioveni și de acolo a fost transferată la un spital din București. Ea a suferit fractură de maxilar cu deplasare, fisură de mandibulă, iar un dinte i s-a spart, potrivit presei locale. Fata a fost operată, iar marți, 26 septembrie, a fost externată.

Tot marți, elevul agresor a fost ridicat de polițiști de la liceu pentru a fi dus la audieri. El a fost ulterior reținut pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Pitești, cu propunere de arestare preventivă.

Agresiunea a avut loc după ce fata „ar fi vorbit urât de actuala iubită a băiatului”, potrivit Curier, care citează surse din cadrul liceului.