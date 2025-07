„Am riscat și am câștigat”

Alexandra Cârstea, absolventă de filologie la Colegiul Național I.L. Caragiale din Ploiești, care obținuse calificatul maxim la Română, a contestat rezultatele de la Istorie și de la Geografie.

„Am avut 9,55 la Istorie și 9,95 la Geografie. M-am consultat cu profesorii, am văzut baremul și am știut că merită să contest rezultatul, întrucât nu am identificat nicio greșeală”, a explicat eleva.

Am avut ceva emoții, fiindcă notele puteau fi mai mici. Simt o bucurie enormă însă când văd că am riscat și am câștigat!

„Examenul nu a fost greu pentru cine a învățat constant în cei patru ani de liceu”, a povestit Alexandra, tânăra al cărei vis este să devină învățătoare sau profesoară de Limba și literatura română.

„Mă voi îndrepta spre Facultatea de Litere din Cluj-Napoca. De mică mi-am dorit să devin învățătoare sau profesoară”, a adăugat tânăra, pasionată de limba franceză, premiul 2 la Olimpiada Națională de Cluj-Napoca (2023) și premiul 3 la Olimpiada Națională de la Iași (2024).

„Când am văzut rezultatul după contestație, am plâns de bucurie”

Mihaela Denisa Neculaiu este absolventă de filologie la Colegiul Național Nicolae Grigorescu din Câmpina. Ea a contestat nota la Logică.

„Puteam să iau o notă mai mică de 9,90, cât am avut inițial. Am riscat însă, iar acum cel mai mult mă bucur că am reușit să îmi fac mândri părinții, mai ales pe tatăl meu. Când am văzut rezultatul, am plâns de bucurie”, a spus Mihaela.

Mihaela vrea să dea admitere la Facultatea de Litere din București: „Visul meu este să devin profesoară de limba și literatura română, iar pentru asta îi sunt recunoscătoare doamnei Laura Arman”.

Ce a ales tânăra admisă la nouă universități din străinătate

Cel de-al treilea 10, în urma afișării rezultatelor finale, a fost obținut de Daria Popescu, absolventă de mate-info, la C.N. Mihai Viteazul din Ploiești. Daria primise 9,05 la Limba și Literatura Română și 10 la matematică și la fizică.

„Nu m-a îndemnat nimeni să contest nota. A fost exclusiv decizia mea. M-am bazat pe ceea ce știam că am făcut. Știu că la proba de Română, corectarea poate fi subiectivă, însă mi-am asumat, iar în urma reevaluării, am încheiat acest examen cu media 10“, a explicat LMV-ista.

Daria a precizat că a fost admisă în Statele Unite, la Cornell University. Tânăra a avut de ales între această instituție și alte opt, din Italia, Franța și Elveția, la care, la fel, a fost declarată admisă.

„Decara” inițială vrea să fie profesoară de matematică

Tot 10 pe linie, după afișarea rezultatelor inițiale, a luat și Eliza Georgiana Neagu, tânăra „perfecționistă, emotivă, serioasă și modestă”, din comuna prahoveană Tomșani

Ea a absolvit profilul Științele Naturii din cadrul Colegiul Național Alexandru Ioan Cuza din Ploiești, iar visul său cel mai mare este să devină profesoară de matematică.