Părinții îl acuză directorul școlii că a folosit elevii ca muncitori pe șantier, promițându-le unor copii că îi va trece clasa la biologie, materia pe care o predă.

Părinte: Mi-a spus că l-a pus la moloz și, dacă nu făcea, îl lăsa repetent

Inspectoratul Școlar Județean Dolj a demarat o anchetă în acest caz, după ce părinții sunt revoltați de situație și cer explicații.

„Mi-a explicat că l-a pus la moloz și într-adevăr dacă nu făcea ca ea îl lăsa repetent. Când venea îmi spunea „mă doare spatele, mă doare o mână”. Mă, de ce te doare? Nu voia să-mi explice”, spune mama unui elev.

O altă mamă a adăugat: „Fetița mea a cărat parchet, a ajutat la muncă în școală la parchet. Probabil, nu au avut pe altcineva, nu știu. Au ajutat ea și mai mulți copii să care parchet, moloz am înțeles. Nu e bine, vă dați seama. Copiii merg la școală să învețe, nu să facă altfel de munci”.

Mărturii din interiorul școlii din Dolj, unde elevii cărau moloz în găleți de 25 kg

Îngrijitorul școlii, Mihai Constantinescu, a confirmat că trei băieți și o fată au participat la muncile de renovare.

„Trei. Da, a fost o zi la parchet. Când am scos parchetul a fost și ea. Deci trei, cu fata patru”.

O profesoară de matematică a povestit că i-a văzut pe elevi făcând astfel de munci în timpul orelor.

„I-am surprins, i-am văzut pentru că am mers la celelalte clase la oră și era ușa deschisă și bineînțeles și praf și gălăgie în timpul orelor. Scoteau parchetul din sala de sport și îl ajutau pe îngrijitorul școlii să demoleze sobele”, spune Gheorghița Stănică.

O localnică spune că situația nu este nouă: „Știu de astă toamnă când copiii au venit și au cărat mobilierul din școală, și au venit în magazin și mi-au spus că i-a pus doamna directoare să ajute la cărarea mobilierului, ca să-i treacă clasa să nu rămână repetenți. Cărau bănci, tot ce ține de mobilier școlar”.

„Dintre acești copii aș vrea să aveți în vedere că unul este cu CES (cerințe educaționale speciale – n.r.). Și nu sunt copii dezvoltați. Sunt copii din familii necăjite, pentru că știau că de acolo nu aveau să primească sesizări, că nu are cine să-i ocrotească. Nu mi se pare normal absolut deloc. Am 41 de ani în învățământ. Nu am trăit asemenea evenimente în nici o școală unde am fost”, a adăugat profesoara Stănică.

Reacția autorităților, după cazul de la școala din Dolj

În timp ce ancheta este în desfășurare, părinții și reprezentanții administrației locale au anunțat că vor depune sesizări la mai multe instituții abilitate pentru a investiga acest caz.

„(Mi-au spus – n.r.): „Domnule vice vă rog să ne ajutați, noi nu mai putem să mai muncim. Eu am note de trecere și doamna spune că mă lasă repetent dacă nu trec la muncă”. Nu am vrut să cred aceste lucruri, am mers să vorbesc cu ceilalți colegi de muncă. Am stat de vorbă cu copiii și într-adevăr mi-au confirmat toți că au fost puși la muncă”, a declarat Florin Capră, viceprimarul comunei Apele Vii.

Inspectoratul școlar a precizat că, în acest caz, s-a format o echipă de investigație care va analiza situația de la școala din Dolj.

„Imediat ce am aflat am format o echipă (…) se vor face verificările ce se impun și, evident, în urma acestor verificări, dacă se constată abateri de orice natură, noi vom manifesta toleranță zero la astfel de practici. Rolul școlii este cu totul și cu totul altul. (…) Și dacă participi la o activitate de voluntariat, să zicem, sau care presupune astfel de acțiuni trebuie respectate reguli de protecția muncii, de sănătate și securitate în muncă”, a confirmat Daniel Ion, inspector școlar general ISJ Dolj.