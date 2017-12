Elevul de 17 ani din Târgoviște care trimis în judecată pentru acte de terorism după ce, în luna martie a acestui an, a trimis mai multor instituții sms-uri prin care anunța că în două licee din Târgoviște au fost amplasate bombe a scăpat de detenție și trebuie să dea cu subsemnatul la Poliție timp d epatru luni. În plus, tânărul, care a spus că a alarmat autoritățile fără motiv pentru că voia să facă ceva noi și ”care să nu fie plictisitor” are mai multe interdicții, între care eca de a participa la evenimente unde se adunămultă lume.

Judecătorii de la Curtea de Apel Ploiești s-au pronunțat miercuri în dosarul în care tânărul Robert Gabriel Nisipeanu a fost trimis în judecată pentru infracțiuni la legea terorismului. Prin sentința lor, magistrații au dispus măsura educativă a supravegherii, pe o durată de 4 luni sub coordonarea Serviciului de Probaţiune Dâmboviţa, acolo unde elevul va trebui să dea periodic su subsemnatul.

Robert Gabriel Nisipeanu, care a mărturisit în timpul procesului că a vrut să facă ”ceva nou, care să nu fie plictisitor”, are interdicția de a participa, în următoarele patru luni, manifestări sportive, culturale ori la alte adunări publice.

Și părinții tânărului sunt buni de plată. După ce Inspectoratul de Jandarmi Judeţean „ Mircea cel Bătrân” Dâmboviţa s-a contituit parte civilă iar părinții tânărului au acoperit prejudiciul cauzat d eintervenția nejustificată a trupelor speciale, acum tot ei trebuie să achite 2.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.

Sentința nu este definitivă și poate fi atacată în zece zile.

În luna iulie a acestui an, procurorii DIICOT l-au trimis în judecată pe elevul din Târgoviște pentru terorism, după ce, în martie, a trimis Inspectoratului de Poliţie Judeţean şi Inspectoratului de Jandarmi din Dâmboviţa mesaje prin care anunţa că vor fi aruncate în aer Colegiul Naţional ”Constantin Carabella” şi Liceul de Arte ”Bălaşa Doamna”,. La acel moment, cele două licee au fost evacuate, sute de elevi şi profesori fiind trimiși acasă în urma incidentului.

Pe parcursu procesului, tânărul le-a declarat anchetatorilor că a dat mesajele, iar apoi, văzând că totul devine „serios” şi ia amploare, în 24 martie seara a trimis Jandarmeriei, folosindu-se de o aplicaţie informatică, un SMS cu textul: „Ne-aţi blocat accesul la cele două licee, dar asta nu înseamnă că nu mai sunt şi altele în oraş”.

„Menţionez că am trimis aceste mesaje pentru amuzament şi pentru că doream să fac ceva nou care să nu fie plictisitor pentru mine”, a spus elevul.