Disidentul rus Kara-Murza, urmărit de Kremlin după eliberarea din 2024

Kara-Murza, în vârstă de 44 de ani, a fost eliberat vara trecută, după ce a executat o pedeapsă de 25 de ani de închisoare pentru trădare și alte acuzații. El a fost inclus într-un schimb de prizonieri între Rusia și Occident, cel mai mare de la Războiul Rece.

În luna august, parlamentarii ruși au anunțat că autoritățile de aplicare a legii intenționează să formuleze acuzații de terorism și extremism împotriva sa, precum și împotriva activiștilor Yulia Navalnaya și Ilya Yashin, pentru organizarea unui miting antirăzboi la Berlin, la începutul acestui an.

Conform Mediazona, care citează baza de date a persoanelor căutate a Ministerului de Interne, poliția a emis un mandat de arestare pentru Kara-Murza, fără a specifica însă acuzațiile. Luni, atât Kara-Murza, cât și Yashin au fost desemnați teroriști, conform presei de stat.

În august, Kara-Murza a acuzat Ambasada Rusiei din Washington că a refuzat să-i elibereze un nou pașaport, descriind această acțiune drept o revenire la practica din era sovietică de a retrage cetățenia disidenților.

Kara-Murza a fost arestat în aprilie 2022, după ce a criticat public invazia Rusiei în Ucraina și a cerut țărilor occidentale să impună sancțiuni împotriva Rusiei. Ulterior, în 2023, a fost condamnat la 25 de ani într-o închisoare de maximă securitate, una dintre cele mai lungi pedepse aplicate unui opozant rus în ultimii ani.

Recomandări 500 de locuri de muncă la noua linie de producție Mercedes-Benz de la Sebeș. A costat peste 100 de milioane de euro și este destinată exclusiv diviziei electrice

Vladimir Kara-Murza, interviu exclusiv pentru Libertatea

Istoricul și jurnalistul Vladimir Kara-Murza, o voce majoră a opoziției față de Vladimir Putin și critic al războiului din Ucraina, a oferit un interviu exclusiv pentru Libertatea. Kara-Murza, cunoscut pentru lupta sa pentru libertate, a fost arestat în Rusia în aprilie 2022 și condamnat la 25 de ani de închisoare sub acuzații de „trădare” și „răspândirea de informații false” despre armata rusă.

După 11 luni de detenție într-o colonie penală din Siberia, Kara-Murza a fost eliberat pe 1 august 2024, într-un schimb de prizonieri mediat de Istanbul. Schimbul a implicat 26 de persoane din șapte țări.

În timpul detenției, sănătatea sa s-a deteriorat grav, iar medicii i-au acordat doar 5% șanse de supraviețuire. Acesta a fost otrăvit de două ori în ultimii 10 ani de serviciile secrete rusești.

Kara-Murza, absolvent al Universității Cambridge, a criticat constant invazia Ucrainei și regimul lui Vladimir Putin. În prezent, el ocupă funcții importante în organizații internaționale precum Free Russia Foundation și Human Rights First.

Kara-Murza a discutat despre experiențele din detenție, viitorul Rusiei și rolul României în raport cu regimul de la Moscova. „Trebuie să avem un plan pentru ziua când Putin nu va mai fi la Kremlin. Am discutat cu președintele Nicușor Dan despre acest lucru”, a declarat el în interviul Libertatea.

El a comparat situația actuală din Rusia cu alte momente istorice, citând o carte a profesorului Alexei Yurchak: „Totul a fost veșnic, până când nu a mai fost”.

Kara-Murza a explicat că astfel de regimuri aparent solide se prăbușesc brusc, oferind exemplul revoluției din august 1991 și căderii regimului țarist.

„Dacă ascultați propaganda Kremlinului, totul este în regulă. Ei spun că economia rusă este în plină expansiune, războiul merge foarte bine pentru Putin, toată lumea îl susține. Dar eu am crezut întotdeauna că faptele vorbesc mai tare decât cuvintele”, a spus Kara-Murza.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE