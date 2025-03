„All life is about to give other people a chance”

Potrivit publicației Blick, decesul a survenit, astăzi, 19 martie 2025, după o luptă cu o boală gravă. Fondatoare a Fundației Elternsein și editoare a revistei pentru părinți Fritz+Fränzi, Ellen Ringier a fost o susținătoare neobosită a familiilor și educației. Ea a urmat motto-ul bunicului său: „All life is about to give other people a chance” (n. red. Singurul lucru care contează în viață este să le oferi altora o șansă).

Contribuții în diverse domenii

Activitatea sa filantropică s-a extins în multiple sfere. În domeniul cultural, a fost președinte al Muzeului de Artă Concretă și Constructivă și membru în consiliul de administrație al Teatrului din Zürich. Ea a fondat și inițiativa „Rock gegen Hass” (n. red. Rock împotriva urii) și a luptat constant împotriva antisemitismului și intoleranței.

O voce independentă

Independența a fost o trăsătură definitorie a lui Ellen Ringier, atât în viața personală, cât și în cea profesională. Articolul publicat de Marc Walder, CEO al Ringier, în publicația elvețiană Blick subliniază că această calitate i-a permis lui Ellen Ringier să-și păstreze propria voce și libertatea de decizie în toate aspectele vieții sale.

Moștenirea lui Ellen Ringier

Ellen Ringier lasă în urmă nu doar realizările sale, ci și o filozofie de viață inspirațională. Ea credea că „Nu trebuie să ne prefacem că facem ceva, ci trebuie să facem efectiv acel lucru”, încurajând oamenii să acționeze pentru binele celorlalți la fel cum ar face-o pentru ei înșiși. Marc Walder, CEO-ul Grupului Ringier, a scris în Blick: „Pierdem o personalitate vizionară, o filantropă dedicată și un model pentru generații. Moștenirea ei va continua să trăiască în viețile tuturor celor pe care i-a atins și inspirat”.

În aceste momente dificile, gândurile noastre se îndreaptă către familia și apropiații lui Ellen Ringier. Impactul său asupra societății elvețiene și nu numai va rămâne de durată, inspirând generațiile viitoare să contribuie la construirea unei lumi mai bune.

Ellen Ringier va fi amintită ca o femeie care a vorbit cu voce tare pentru convingerile sale, dar care a rămas modestă în privința realizărilor personale. Devotamentul său față de familie, cultură și cauze sociale a lăsat o amprentă de neșters în societatea elvețiană.

