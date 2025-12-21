Această creștere spectaculoasă vine în urma deciziei Curții Supreme din Delaware de a restabili un pachet de opțiuni pe acțiuni în valoare de 139 de miliarde de dolari. Pachetul fusese anulat anterior de o instanță inferioară, care îl considerase „de neconceput”.

Curtea Supremă din Delaware a declarat că hotărârea din 2024 de revocare a acordului a fost „necorespunzătoare și inechitabilă” față de Musk. Această decizie a avut un impact semnificativ asupra averii magnatului.

La începutul săptămânii, Musk devenise deja primul om cu o avere de peste 600 de miliarde de dolari. Această creștere a fost influențată de informațiile privind posibila listare la bursă a companiei sale aerospațiale, SpaceX.

În noiembrie 2025, acționarii Tesla au aprobat un nou plan de remunerare pentru Musk, evaluat la aproximativ 1.000 de miliarde de dolari. Acest pachet este considerat cel mai mare din istoria compensațiilor corporative.

Investitorii Tesla susțin astfel strategia lui Musk de a transforma producătorul de vehicule electrice într-un jucător major în domeniul inteligenței artificiale și al roboticii.

Averea lui Musk îl plasează acum cu aproape 500 de miliarde de dolari peste averea lui Larry Page, cofondatorul Google, considerat în prezent a doua cea mai bogată persoană din lume.

Această diferență uriașă subliniază poziția dominantă a lui Musk în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, marcând un moment istoric în evoluția averilor personale la nivel global.

