Nemulțumirea consiliului de administrație Tesla

Valoarea acestora ar putea atinge aproape 1 trilion de dolari dacă Tesla îndeplinește anumite obiective financiare, relatează CNN.

Acțiunile vor fi acordate doar dacă Tesla ajunge să valoreze 8,5 trilioane de dolari, o creștere de opt ori față de valoarea actuală. Aceasta ar face Tesla de două ori mai valoroasă decât orice altă companie la nivel global.

Consiliul de administrație a explicat că acest pachet este necesar pentru a-l păstra pe Musk la conducerea companiei. Conform consiliului, Musk deține „în mod deosebit caracteristicile de lider necesare pentru a transforma Tesla și a îndeplini misiunea sa pe termen lung la un nivel fără precedent”.

Totuși, consiliul a fost nemulțumit de faptul că Musk își dedică o mare parte din timp altor proiecte. Printre acestea se numără SpaceX, Starlink, xAI și platforma X, pe care a cumpărat-o în 2022 pentru 44 miliarde de dolari.

Musk s-a implicat, totodată, în politică, explorând ideea unui al treilea partid politic. La începutul anului, când Musk încă se afla la cârma Departamentului pentru Eficiență Guvernamentală (DOGE), a început să caute un posibil succesor pentru Musk, conform Wall Street Journal. Totuși, președintele consiliului, Robyn Denholm, și Musk au negat informația.

Musk trebuie să se ocupe mai mult de Tesla

La puțin timp după demararea căutării, Musk a anunțat că va părăsi DOGE pentru a se dedica conducerii Tesla.

„Mesajul simplu pe care consiliul de administrație îl transmite lui Elon este: «Vrem să vă concentrați atenția asupra Tesla»”, a scris Gene Munster, partener administrativ la Deepwater Asset Management, într-o notă publicată vineri.

„Acest mesaj conține implicit promisiunea că el va avea controlul pe care și-l dorește (o participație de 25%) și că acest lucru va merita timpul său.”

În ianuarie 2024, Musk a spus că vrea să dețină cel puțin 25% din acțiunile Tesla pentru a păstra controlul asupra companiei.

„Nu mă simt confortabil să dezvolt Tesla pentru a deveni lider în domeniul IA și al roboticii fără a deține ~25% din drepturile de vot. Suficient pentru a fi influent, dar nu atât de mult încât să nu pot fi detronat”, a scris miliardarul într-o postare pe X. „Dacă acest lucru nu se întâmplă, aș prefera să construiesc produse în afara Tesla”.

Ross Gerber, CEO al Gerber Kawasaki, o firmă de investiții și unul dintre primii investitori în Tesla, a explicat că pachetul salarial reflectă dorința lui Musk de a-și consolida poziția în companie.

Musk este acuzat că nu și-a ținut promisiunile

„Este vorba despre faptul că Musk se teme să nu fie dat afară din Tesla, deoarece deține doar 13%”, a afirmat Gerber, care și-a vândut aproape întreaga participație în Tesla.

În același timp, critici precum Gordon Johnson susțin că Musk nu a respectat multe dintre promisiunile sale anterioare, cum ar fi dezvoltarea vehiculelor complet autonome.

„Elon Musk spune încă din 2014 că «vom avea o mașină complet autonomă anul viitor». Acest lucru nu s-a întâmplat, dar promisiunea a fost evaluată la miliarde de dolari de Wall Street”, a declarat analistul Gordon Johnson, unul dintre cei mai duri critici ai Tesla.

„Elon Musk este un maestru al manipulării. A reușit să mențină prețul acțiunilor la un nivel ridicat. Motivul pentru care consiliul de administrație îl plătește este că el este dispus să spună lucruri pe care alți directori executivi nu sunt dispuși să le spună sau să le facă fără consecințe.”

În pofida controverselor, investitorii Tesla sunt așteptați să aprobe pachetul salarial. În trecut, aceștia au susținut în mod regulat pachetele salariale ale lui Musk.

