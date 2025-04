Cât plătește Elon Musk pentru pensia alimentară

Elon Musk a postat o declarație surprinzătoare pe platforma sa X (fosta Twitter), în care spune că a plătit mamei 2,5 milioane de dolari și că va plăti 500.000 de dolari pe an pentru întreținerea copilului

I dont know if the child is mine or not, but am not against finding out. No court order is needed.



Despite not knowing for sure, I have given Ashley $2.5M and am sending her $500k/year. — Elon Musk (@elonmusk) March 31, 2025

„Nu știu dacă copilul este al meu sau nu, dar nu mă deranjează să aflu!”, a scris Musk. Declarația sa a fost rapid preluată și comentată de fani și mass-media, dar și de persoanele implicate direct în poveste.

În ciuda acestor afirmații financiare, St. Clair nu pare să fi fost mulțumită de răspunsul lui Musk. Ea a susținut că miliardarul a refuzat până acum să facă un test de paternitate. Deși Musk i-ar fi dat el însuși numele copilului, St. Clair a declarat că acest gest nu este suficient pentru a dovedi că Musk își asumă paternitatea.

Elon, we asked you to confirm paternity through a test before our child (who you named) was even born. You refused.



And you werent sending *me* money, you were sending support for your child that you thought was necessary… until you withdrew most of it to maintain control and… — Ashley St. Clair (@stclairashley) March 31, 2025

Musk, un copil răsfățat și imatur

Pentru a-și manifesta nemulțumirea, Ashley St. Clair a întreprins un gest inedit. Ea a returnat un Tesla Model S, de 100.000 de dolari, unui dealer din Manhattan, New York. „Răzbunător și injust” au fost cuvintele pe care le-a folosit ea pentru a-l descrie pe Musk în postările sale. În același timp, femeia a sugerat că miliardarul nu își asumă responsabilitățile de părinte și că a acționat cu intenția de a o pedepsi pe ea și pe copilul lor.

Gold digger and professional gaslighter @stclairashley was caught on camera outside of her ritzy Manhattan condo (paid for by her sugar daddy Elon Musk) selling her $100,000 @Tesla she said was gifted to her by @elonmusk during their romantic relationship.



She said shes… pic.twitter.com/opNxxZxzUY — Laura Loomer (@LauraLoomer) March 31, 2025

Tânăra autoare l-a atacat anterior pe Musk într-o postare dură, scriind:

„America se așteaptă să crești mare, copil petulant!”, sugerând că miliardarul se comportă ca un copil răsfățat și imatur.

St. Clair, care face parte din mișcarea MAGA a fostului președinte Donald Trump, a intentat și un proces pentru custodia exclusivă a copilului, la un tribunal din New York.

2,5 milioane de dolari pentru două nopți pe o insulă exotică

Tânăra susține că a avut relații intime cu Musk de două ori, la începutul anului 2024, pe insula St. Barth din Caraibe. Copilul s-a născut în septembrie, iar miliardarul nu a contestat până acum paternitatea, dar nici nu a confirmat-o oficial. O familie cu 14 copii și nume bizare.

Alea Iacta Est pic.twitter.com/gvVaFNTGqn — Ashley St. Clair (@stclairashley) February 15, 2025

Musk este deja cunoscut pentru familia sa numeroasă. Are 14 copii cu mai multe femei, inclusiv autoarea canadiană Justine Wilson, cântăreața Grimes, managerul Neuralink Shivon Zilis și, acum, aparent, și cu Ashley St. Clair.

Copiii lui Musk poartă nume neobișnuite, printre care: Nevada, Vivian, Griffin, Kai, Saxon, Damian, X Æ A-12, Exa, Strider, Azure, Techno, Arcadia, Seldon Lycurgus și cel mai recent fiu, al cărui nume nu a fost încă dezvăluit.

Recent, miliardarul l-a dus pe fiul său X, în vârstă de patru ani, chiar și în Biroul Oval al Casei Albe, demonstrând că își asumă rolul de tată activ, cel puțin pentru unii dintre copiii săi.

