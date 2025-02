Numit la conducerea Departamentului de Eficiență Guvernamentală (DOGE), o invenție a lui Donald Trump, Elon Musk a prezentat luni un bilanț al primelor două săptămâni de activitate.

Într-o discuție purtată pe rețeaua sa socială X cu miliardarul Vivek Ramaswamy – care ar fi trebuit să-i fie coleg la DOGE, dar a ales între timp să candideze la un mandat de senator al postului Ohio – și senatoarea de Iowa Joni Ernst şi senatorul de Utah Mike Lee, ambii republicani, Elon Musk a spus încă de la început că lucrează pentru închiderea USAID. „Nu mai poate fi reparată”, a susținut el, adăugând că preşedintele Donald Trump este de acord.

Conflict între oficiali USAID și oamenii lui Elon Musk

Anunţul vine după ce doi oficiali de la USAID au încercat în weekend să-i împiedice pe reprezentanţii lui Musk să intre în anumite părţi cu acces restricţionat din sediul agenţiei, în Washington D.C., precizează Reuters.

Între timp, majoritatea angajaţilor USAID au fost informaţi să nu se prezinte luni la birou şi să lucreze online până la „îndrumări suplimentare”.

Reuters a relatat duminică despre concedierea a doi oficiali de top din domeniul securităţii de la USAID, după ce aceştia au încercat să-i împiedice pe oamenii lui Musk să intre în anumite zone restricţionate de la sediul agenţiei.

Evocând acest incident, Trump a susținut că USAID a fost „condusă de o adunătură de nebuni radicali”. „Îi scoatem afară, iar apoi vom lua o decizie”, a spus președintele american.

USAID asigură aproape jumătate din ajutorul umanitar global

Cu 10.000 de angajați, USAID este cel mai mare donator din lume, cu o asistență în valoare de 72 de miliarde de dolari pentru anul 2023 pentru tot felul de cazuri, de la sănătatea femeilor în zonele de conflict la accesul la apă potabilă, tratamente HIV/SIDA, securitate energetică şi combaterea corupţiei. În 2024, SUA au furnizat 42% din tot ajutorul umanitar monitorizat de ONU.

Donald Trump a ordonat îngheţarea la nivel global a majorităţii ajutoarelor externe ale SUA, ca parte a politicii sale „America pe primul loc”, ce provoacă deja o undă de şoc în întreaga lume. Spitalele de campanie din taberele de refugiaţi din Thailanda, deminarea terenurilor în zonele de război şi medicamentele pentru tratarea a milioane de persoane care suferă de boli precum HIV se numără printre programele care riscă să fie eliminate, notează Reuters.

Republica Moldova riscă să rămână fără un sprijin esențial pentru dezvoltarea sa

Inclusiv Republica Moldova se afla printre beneficiarii USAID. În septembrie 2024, SUA au anunțat o asistenţă suplimentară substanţială la Conferinţa Ministerială a Platformei de Parteneriat pentru Moldova, desfăşurată la Chişinău. Asistenţa, în valoare de 38 de milioane de dolari, era destinată întăririi securităţii energetice, stimulării comerţului, sprijinirii presei independente şi consolidării administraţiei publice locale, transmite news.ro.

De asemenea, SUA s-au angajat să ofere, prin intermediul USAID, încă 4 milioane de dolari pentru extinderea exporturilor de fructe şi majorarea sprijinului pentru întreprinderile mici şi mijlocii din Republica Moldova.

Mai mult decât atât, Departamentul de Stat şi agenţia sa USAID aveau intenţia de a colabora cu Congresul SUA în vederea alocării unei asistenţe suplimentare în valoare de 75 de milioane de dolari pentru a consolida infrastructura vitală de transport şi logistică şi de a spori capacităţile de securitate cibernetică ale Republicii Moldova. Datorită acestei noi finanţări, asistenţa totală acordată de SUA pentru Republica Molodva începând cu februarie 2022 urma să atingă 949 de milioane de dolari. Sprijinul pe care SUA l-au oferit Republicii Moldova începând de la obținerea independenţei, în 1991, se ridică la peste 2,6 miliarde de dolari.

Tot prin intermediul USAID, SUA colaborau cu Ministerul Energiei din România pentru a spori accesul Republicii Moldova la piaţa europeană de energie electrică, angajându-se să sprijine operatorii Transelectrica şi Moldelectrica în proiectarea şi construcţia liniei noi de interconectare de 400 kV, care va uni staţiile electroenergetice Străşeni (Moldova) şi Gutinaş (România). SUA şi România s-au angajat să asigure independenţa energetică a Republicii Moldova, prea dependentă până recent de Rusia.

Elon Musk susține că va economisi un trilion de dolari

Vorbind mai pe larg despre reducerea cheltuielilor administrației federale din SUA, Musk estimează că președinția Trump poate reduce deficitul cu 1.000 de miliarde de dolari anul viitor.

El a mai afirmat că „reţele străine profesioniste de fraudă” fură sume uriaşe prin deghizarea sau crearea de cetăţeni americani digitali falşi. Musk nu a oferit nicio dovadă în sprijinul afirmaţiei sale privind frauda şi nici nu a explicat cum a ajuns la suma de 1.000 de miliarde de dolari.

Discuţia online de luni a venit pe fondul preocupărilor legate de accesul lui Elon Musk la sistemul Trezoreriei, semnalat pentru prima dată de The New York Times. Sistemul Trezoreriei efectuează plăţi de peste 6.000 de miliarde de dolari pe an în numele agenţiilor federale şi conţine informaţiile personale a milioane de americani care primesc asigurări sociale, restituiri de impozite şi alte sume de bani de la guvern.

Un senator democrat denunță un „abuz grosolan de putere”

Senatorul democrat Peter Welch, membru al Comisiei pentru Finanțe, a cerut explicaţii cu privire la motivul pentru care Musk a primit acces la sistemul de plăţi şi la date sensibile ale contribuabililor americani. „Este un abuz grosolan de putere din partea unui oficial neales şi arată că banii pot cumpăra putere la Casa Albă a lui Trump”, a denunțat Welch.

Întrebat duminică dacă Musk face o treabă bună, Trump a răspuns: „El este un mare specialist în tăierea de cheltuieli. Uneori nu vom fi de acord cu el şi nu vom merge acolo unde vrea el să meargă. Dar cred că face o treabă excelentă”.

De la preluarea mandatului, la 20 ianuarie, Trump pretinde că duce o amplă transformare guvernamentală masivă, concediind şi marginalizând numeroși funcţionari publici de carieră sub pretextul reducerii birocraţiei în timp ce aduce în locul lor oameni loiali lui.

