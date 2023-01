Patronul Tesla şi SpaceX a răspuns unei postări pe Twitter, care arăta un filmuleţ cu demonstraţiile de joi de la Lyon împotriva reformei pensiilor, scriind că „Macron face un lucru dificil, dar corect”.

„Vârsta de pensionare de 62 de ani a fost stabilită când speranţa de viaţă era mult mai mică. Este imposibil ca un număr mic de lucrători să susţină un număr masiv de pensionari”, a arătat Elon Musk.

Macron is doing the difficult, but right thing. The retirement age of 62 was set when lifespans were much shorter. It is impossible for a small number of workers to support a massive number of retirees.