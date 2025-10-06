Un nou record pentru trafic blocat în Elveția

Numărul orelor de trafic blocat pe autostrăzile elvețiene aproape s-a dublat din 2019, potrivit unui articol publicat de Blick, un cotidian elvețian, parte a Ringier Media International. Ca măsură de contracarare, guvernul federal implementează limitări de viteză în orele de vârf.

În 2022, traficul a fost blocat timp de aproximativ 55.500 de ore, un nou record. Principala cauză a blocajelor este supraîncărcarea traficului. Pentru a combate acest fenomen, autoritățile impun limite de viteză de 80 km/h pe secțiunile aglomerate în orele de vârf, folosind indicatoare electronice deasupra benzilor de circulație.

Extinderea zonelor cu limită de 80 km/h

În prezent, există indicatoare electronice care reduc viteza la 80 km/h pe 1015 kilometri de autostradă (în ambele direcții). Conform jurnaliștilor Blick, un purtător de cuvânt al Oficiului Federal pentru Drumuri a declarat: „În anii următori, este prevăzută o extindere la 2200 de kilometri de autostradă”.

Aceasta înseamnă că aproape jumătate din rețeaua de autostrăzi naționale va fi echipată cu aceste indicatoare electronice și va avea limită temporară de 80 km/h. În 2020, erau doar 300 de kilometri astfel echipați, ceea ce reprezintă o triplare în ultimii cinci ani.

Motivul pentru care limita de viteză a fost redusă la 80 km/h pe autostradă

Oficiul Federal pentru Drumuri susține că o autostradă atinge capacitatea maximă la aproximativ 80 km/h.

La această viteză, vitezele vehiculelor se uniformizează, rezultând mai puține schimbări de bandă și manevre de frânare, menținând astfel un flux de trafic mai stabil. Aceste indicatoare electronice sunt utilizate de aproximativ 20 de ani.

Limita de viteză este ridicată automat odată ce drumul devine din nou liber.

Însă, nu toată lumea este mulțumită de această măsură. Deputatul SVP Rémy Wyssmann (58 de ani) o consideră o „introducere treptată a limitei de 80 km/h împotriva voinței legiuitorului”. El este deranjat de faptul că „administrația decide practic singură” și se îndoiește de eficacitatea reducerii vitezei.

Alte măsuri împotriva blocajelor

Autostrăzile elvețiene funcționează la capacitate maximă. În unele locuri, acestea sunt extinse, cum ar fi proiectul de extindere la șase benzi între Luterbach SO și Härkingen SO.

Cu toate acestea, anul trecut, poporul a respins prin vot o extindere suplimentară a autostrăzilor.

Oficiul Federal pentru Drumuri implementează și alte măsuri pe lângă reducerea vitezei în orele de vârf:

În unele locuri, banda de urgență este deschisă ca bandă suplimentară de circulație.

Semafoare speciale reglementează accesul pe autostradă la unele intrări.

Pe anumite secțiuni cu două benzi, camioanele nu au voie să depășească.

Aceste măsuri vizează îmbunătățirea fluxului de trafic și reducerea blocajelor pe autostrăzile elvețiene, care se confruntă cu o presiune tot mai mare din cauza creșterii volumului de trafic.

