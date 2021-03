„Chiar cu ăla m-am vaccinat. Am reținut aseară numărul 2856 și, dimineața, când am ajuns la birou am verificat. Asta-i viața! Nu am avut alte simptome decât cele obișnuite unei răceli sau simptomele pe care le-am avut în copilărie la vaccinare”, a declarat edilul din Cluj-Napoca.

„Eu am încredere în Uniunea Europeană, se fac analizele de rigoare și sunt convins că deciziile vor fi luate în consecință, ținând cont de interesul sănătății populației”, a mai spus, vineri, 12 martie, primarul Emil Boc, la Ziua Live.

Declarațiile lui Emil Boc despre vaccinare, între minutele 25.11 și 26.53.

„Vaccinati-vă într-un număr cât mai mare! Într-o formă sau alta, va exista un pașaport de vaccinare la nivelul UE. Intuiția imi spune că va trebui un astfel de document pentru accesul la evenimente, concerte, festivaluri, meciuri de fotbal, călătorii în străinătate. Faceți vaccinul, va fi simplu pentru pentru a te apropia de viața dinainte”, a mai transmis primarul.

Comitetul Național pentru Vaccinare a retras temporar lotul AstraZeneca ABV2856, care a fost suspendat și în Italia, ca „măsură de extremă precauţie”, potrivit unui comunicat. 77.049 de doze din acest lot au fost administrate.

Vaccinarea cu AstraZeneca continuă însă, au comunicat reprezentanții instituției, „cu toate celelalte vaccinuri de la compania farmaceutică AstraZeneca din celelalte loturi existente în momentul de față în România”.

