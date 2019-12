De Cristian Burcioiu,

Se lăsase seara când Emilia a ieșit din sala de handbal, de la antrenament. Pașii o purtau către casă, pe drumul obișnuit, urmat de atâtea și atâtea ori. Gândul îi zbura la ziua în care visul de a fi o mare handbalistă se va împlini…

De astă dată însă, pasajul betonat așezat peste liniile de cale ferată s-a dovedit un obstacol de netrecut… O garnitură de tren i-a agățat rucsacul purtat pe umeri și tras-o pe mica sportivă sub roțile metalice. Miraculos, fata a scăpat cu viață, dar medicii au fost nevoiți să-i amputeze gamba piciorului drept.

“Era singurul drum pe care îl putea urma spre casă. Un drum periculos, neluminat pe care sunt trase marfarele. Eram la o sută de metri de ea când s-a întâmplat nenorocirea, când a agățat-o trenul acela… Am ajuns într-un suflet la ea. Am încremenit când am văzut ce nenorocire s-a abătut asupra copilașului nostru, care zăcea sub garnitură. Am crezut că am pierdut-o, pentru că șocul și hemoragia au fost uriașe. În ambuanță nu mai avea puls, dar au salvat-o”, povestește Emil Ghilezan, 40 de ani, tatăl Emiliei.