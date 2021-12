Emirate Arabe Unite au decis să instituie săptămâna de lucru de patru zile şi jumătate, care se va întinde de luni până vineri la prânz, și să mute weekendul în zilele de sâmbătă și duminică, relatează Agerpres citând France Presse.

În afara celor două zile libere (sâmbătă şi duminică), locuitorii acestei țări din Golf se vor bucura de o jumătate de zi suplimentară de odihnă, vineri după-amiaza, ziua marii rugăciuni săptămânale în ţările musulmane.

„Acest weekend prelungit face parte din eforturile guvernului Emiratelor de a ameliora echilibrul între muncă şi viaţa personală (…), precum şi de a creşte performanţele ţării în materie de competitivitate economică”, a transmis, marţi, agenţia de presă oficială a Emiratelor Arabe Unite, WAM.

„Emiratele Arabe Unite sunt prima ţară din lume care introduce o săptămână de muncă mai scurtă de cinci zile”, a precizat WAM.

Federaţia, care regrupează şapte emirate, va deveni și singura ţară din Golf care are weekendul în zilele de sâmbătă și duminică, o decizie ce îi permite să se alinieze statelor din lumea non-arabă.

#UAE announces today that it will transition to a four and a half day working week, with Friday afternoon, Saturday and Sunday forming the new weekend.



All Federal government departments will move to the new weekend from January 1, 2022. pic.twitter.com/tQoa22pai9