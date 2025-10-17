Unitatea rusă Bars-Sarmat a copiat metoda ucraineană de combatere ieftină și eficientă a dronelor cu rază lungă de acțiune, folosite ca o completare a rachetelor de atac aerian.

Rușii au copiat tactica Ucrainei

Russian forces started employing Yak-52 piston trainer aircraft and other light planes to combat Ukrainian drones. In Yak-52, behind the pilot, there’s a gunner carrying an automatic rifle. Other planes can be seen armed with two Kord 12,7mm machine guns, installed under the… pic.twitter.com/aNjGsnDNMc — Status-6 (Military & Conflict News) (@Archer83Able) October 15, 2025

Atacurile cu drone ale rușilor, încă de la începutul invaziei pe scară largă împotriva Ucrainei, au reprezentat o provocare uriașă pentru apărarea antiaeriană.

Din acest motiv, ucrainenii au dezvoltat mai multe metode de interceptare a dronelor rusești, iar una dintre ele constă în utilizarea avioanelor mai vechi, de antrenament sau agricole, echipate fie cu rachete aer-aer, fie cu mitraliere manevrate de un al doilea pilot.

Desigur, nu este o tactică ideală, este greu de aplicat, de exemplu, noaptea sau în condiții meteorologice dificile (fiind necesare dispozitive de ochire suplimentare), însă ucrainenii au demonstrat că, prin această metodă, pot intercepta la costuri reduse dronele rusești, inclusiv cu ajutorul elicopterelor multifuncționale Mi-17.

Rușii au început să aplice aceeași tactică împotriva dronelor ucrainene, fapt prezentat în materialul televiziunii ruse.

Soldații din unitatea Bars-Sarmat folosesc în acest scop avioane Jak-52 – un pilot manevrează avionul, iar celălalt, cu o pușcă automată, încearcă să doboare drona în zbor.

Російські пропагандисти так нахвалили кальку з українського рішення з Як-52, що розкрили де він | Defense Express https://t.co/hng0tYEYaX pic.twitter.com/81M7OmYEex — DEFENSE EXPRESS (@DEFENSEEXPRESS) October 15, 2025

În emisiunea „Vesti” nu s-a precizat de unde operează „vânătorii ruși de drone”, însă materialul a oferit suficiente indicii pentru ca locația să poată fi identificată.

Unde este aerodromul secret folosit de ruși

Experții de la Defense Express, folosind tehnici de informații din surse deschise (OSINT), au descoperit că aerodromul unității Bars-Sarmat este un obiectiv privat numit „Korsak”, situat lângă satul Priazovsk. Acesta se află la aproximativ 20 km de Melitopol, în regiunea Zaporijie, teritoriu aflat sub ocupație rusă.

Aerodromul se află la 80 km de linia frontului și, potrivit imaginilor satelitare din august și septembrie 2025, a fost renovat de ruși, lucru sugerat de suprafața proaspătă de asfalt.

„(…) în mod normal, aerodromurile sovietice aveau piste din plăci de beton, iar asfaltul este mai degrabă o raritate”, subliniază experții de la Defense Express.

Fiecare porțiune de teren potrivită pentru decolarea și aterizarea aeronavelor este valoroasă atât pentru ruși, cât și pentru ucraineni, motiv pentru care locațiile aerodromurilor de unde operează avioanele militare nu sunt, de regulă, făcute publice.

Printre altele, acesta este și motivul pentru care imaginile cu acțiunile aviației ucrainene sunt publicate cu o întârziere de câteva săptămâni.

