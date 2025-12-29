Ce este energia întunecată și de ce contează atât de mult

Timp de decenii, oamenii de știință au crezut că expansiunea Universului, pornită odată cu Big Bangul de acum aproximativ 13,8 miliarde de ani, ar trebui să încetinească din cauza gravitației.

În 1998, observațiile asupra unor explozii stelare extrem de luminoase, numite supernove, au schimbat totul. Astronomii au descoperit că galaxiile nu doar că se îndepărtează unele de altele, ci o fac din ce în ce mai repede. Explicația a fost existența unei forțe necunoscute, botezată energie întunecată.

De atunci, modelul standard al cosmologiei a presupus că această energie este constantă și va face Universul să se extindă la infinit. Până acum, când un nou studiu a relevat că aceasta este limitată. Concluziile apar într-un studiu prezentat recent și analizat de BBC, care a stârnit deja o dezbatere intensă în comunitatea științifică.

Controversa a început în martie, odată cu primele rezultate venite de la Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI), un instrument amplasat pe un telescop din deșertul Arizona. DESI urmărește mișcarea a milioane de galaxii și măsoară cu mare precizie cum se modifică expansiunea Universului.

Rezultatele au sugerat ceva neașteptat: accelerația expansiunii nu ar fi fost mereu aceeași. „Acum, cu această energie întunecată care pare că crește și apoi scade, avem nevoie de un nou mecanism. Asta ar putea zdruncina întreaga fizică”, a explicat profesorul Ofer Lahav de la University College London, implicat în proiectul DESI.

Adam Riess, câștigător al Premiului Nobel pentru Fizică, a ajuns la concluzia că teoria standard a cosmologiei ar putea fi greșită și a descoperit o discrepanță între rata de expansiune măsurată de el și cea prezisă de modelul standard. Această diferență a fost numită „tensiunea Hubble”.

Studiul care duce lucrurile și mai departe

În noiembrie, Royal Astronomical Society a publicat un studiu realizat de o echipă sud-coreeană condusă de profesorul Young Wook Lee, de la Universitatea Yonsei din Seul. Cercetătorii au revenit la datele despre supernovele care au dus, în urmă cu aproape 30 de ani, la descoperirea energiei întunecate.

De această dată, ei au ținut cont de vârsta galaxiilor în care au explodat supernovele, ajustând astfel luminozitatea reală a acestora. Rezultatul a fost surprinzător: energia întunecată nu doar că s-ar fi schimbat în timp, dar accelerația expansiunii ar părea să încetinească.

„Soarta Universului se va schimba. Dacă energia întunecată nu este constantă și slăbește, acest lucru schimbă complet paradigma cosmologiei moderne”, a declarat profesorul Young Wook Lee.

De la „Big Rip” la „Big Crunch”

Până acum, una dintre ipotezele discutate era că Universul s-ar putea termina într-un „Big Rip”, un scenariu extrem în care expansiunea ar deveni atât de rapidă, încât ar destrăma galaxiile, stelele și chiar atomii.

Dacă energia întunecată slăbește însă suficient de mult, gravitația ar putea prelua controlul. Galaxiile ar începe să se apropie din nou unele de altele, iar Universul s-ar contracta treptat.

„În loc de un Big Rip, un Big Crunch devine o posibilitate”, spune profesorul Lee.

Dar nu toți oamenii de știință sunt convinși. Unii astronomi de renume consideră că rezultatele pot fi influențate de detalii greu de controlat legate de supernove.

„Cred că reflectă mai degrabă detaliile complicate ale supernovelor. Corelația cu vârsta nu este foarte solidă și mi se pare riscant să aplici o astfel de corecție”, spune profesorul George Efstathiou, de la Universitatea Cambridge, citat de BBC News.

Viziunea dominantă rămâne, deocamdată, că energia întunecată este aproape constantă și că Universul continuă să se extindă accelerat.

Echipa sud-coreeană respinge însă criticile. Profesorul Lee afirmă că analiza se bazează pe aproximativ 300 de galaxii și că șansa ca rezultatele să fie o simplă coincidență este extrem de mică.

„Semnificația statistică este de ordinul unu la un trilion. Simt foarte puternic că rezultatele noastre sunt deja foarte, foarte importante”, spune el.

Între timp, alte două echipe au reanalizat datele folosite inițial de DESI. Deși au temperat unele concluzii, indiciile că energia întunecată s-ar putea schimba nu au dispărut complet.

În prezent, sute de studii încearcă să răspundă la aceeași întrebare: ce este, de fapt, energia întunecată și cum va influența destinul Universului?

„Cine nu și-ar dori să înțeleagă cum a început Universul și cum se va termina”, spune profesorul Robert Massey, director adjunct al Royal Astronomical Society.