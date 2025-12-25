Potrivit acelorași surse, magazinele English Home au început să aplice reduceri mari, specifice lichidărilor totale, iar angajații au informat clienții că retailerul intenționează să părăsească piața locală.

Până în prezent, compania nu a emis un anunț oficial în acest sens. Business Magazin a relatat că angajații au fost notificați prin e-mail despre închiderea iminentă a unităților și că vor primi salarii compensatorii, calculate în funcție de orele lucrate, variind în funcție de poziție.

English Home este un brand internațional de decorațiuni și articole pentru casă, cu origini în Turcia. În România, rețeaua numără 17 magazine localizate în centre comerciale mari, conform informațiilor de pe site-ul oficial.

Industria home & deco a fost afectată semnificativ în ultimii ani de scăderea consumului discreționar, creșterea chiriilor în mall-uri și costurile logistice tot mai mari.

Datele financiare publicate pe mfinante.ro arată că, în 2023, compania care administrează rețeaua English Home din România a avut o cifră de afaceri de 75,1 milioane de lei, venituri totale de 76 de milioane de lei, dar și cheltuieli totale de 87,2 milioane de lei.

Aceasta a încheiat anul cu o pierdere de 11,2 milioane de lei, având un număr mediu de 165 de angajați.

Business Magazin a încercat să obțină un punct de vedere oficial de la companie, însă nu a primit un răspuns la solicitările trimise. De asemenea, încercările de a contacta telefonic reprezentanții English Home prin numerele disponibile online nu au avut succes.

