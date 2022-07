Lamor Whitehead, în vârstă de 44 de ani, a promis că vinovații „nu vor scăpa cu asta”.

Printre obiectele furate de la cleric, care de altfel conduce un Rolls Royce, se numără Rolex-uri, diamante și smaralde.

Poliția încă investighează incidentul. Până acum, niciun suspect nu a fost identificat sau reținut.

În transmisiunea live, Whitehead este auzit întrebând „Câți dintre voi v-ați pierdut credința pentru că ați văzut pe altcineva murind?”, cu câteva momente înainte ca mai mulți bărbați înarmați îmbrăcați în negru să intre în biserica din Brooklyn.

US Pastor, Congregation Robbed During Church Service



An American pastor, Bishop Lamor Miller-Whitehead and members of his congregation were robbed of about $400K in jewellery during a live-streamed church service on Sunday. pic.twitter.com/tesr4cd8O8