Grecia și Turcia, două țări membre NATO, au fost de mult în conflict cu privire la chestiuni precum granițele maritime, spațiul aerian, explorarea de minerale în estul Mediteranei și revendicări rivale în Marea Egee.

Acestea au fost aproape de război de trei ori în ultima jumătate de secol, ultima dată în 1996, din cauza proprietății unei mici insule nelocuite din estul Mării Egee.

Recent, tensiunile au izbucnit din nou asupra insulelor din Marea Egee. Acestea au fost date Greciei în temeiul tratatelor de la Lausanne din 1923 și de la Paris din 1947, cu condiția ca aceasta să nu fie înarmate.

Joi seară, într-o serie de mesaje pe Twitter scrise în greacă, engleză și turcă, preşedintele turc şi-a exprimat din nou furia faţă de Atena.

„Avertizăm încă o dată Grecia să fie prudentă, să stea departe de visele, retorica şi acţiunile sale care riscă să conducă la rezultate pe care ea le va regreta, cum a fost cazul în urmă cu un secol”, a transmis liderul turc.

Türkiye neither violates anyones rights or law, nor lets anyone violate its own.