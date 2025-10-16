Reacția oficială a Paxos

Paxos a explicat că stablecoin-urile PYUSD au fost create accidental într-un transfer intern. Compania susține că eroarea a fost „identificată imediat și corectată” prin arderea tokenurilor emise în exces.

„A fost o eroare tehnică internă. Nu a existat nicio breșă de securitate, iar fondurile clienților sunt în siguranță. Cauza a fost identificată și remediată”, a transmis Paxos într-un comunicat pe rețelele sociale.

Rezolvarea rapidă a problemei

Tranzacțiile de pe Etherscan arată că problema a fost soluționată în aproximativ 20 de minute. PYUSD este promovat ca un stablecoin ancorat la dolarul american, susținut integral de depozite în dolari, titluri de stat americane și echivalente de numerar.

Acest incident evidențiază faptul că garanția parității cu dolarul depinde de declarațiile PayPal și de rapoartele de audit independente, nu de un mecanism automat. Emisiunea accidentală de 300 de trilioane de PYUSD, o sumă de peste două ori mai mare decât PIB-ul global estimat, subliniază vulnerabilitățile sistemelor algoritmice de creare a stablecoin-urilor.

Eroarea survine într-un moment în care monedele stabile sunt tot mai utilizate de bănci și platforme de plăți. Acest lucru se întâmplă pe fondul creșterii integrării criptomonedelor în sistemul financiar tradițional.

Recomandări Scandal într-un complex rezidențial de lux din Capitală. Proprietarii au primit somații din partea furnizorilor de utilități: „Stau în mașini de sute de mii de euro, dar nu-și plătesc întreținerea apartamentului”

Conform CoinMarketCap, PYUSD este în prezent al șaselea cel mai mare stablecoin din lume. Capitalizarea sa de piață depășește 2,6 miliarde de dolari.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE