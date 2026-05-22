A tras cu bile airsoft în părinții copiilor

Incidentul a avut loc pe 14 mai, iar polițiștii spun că scandalul a pornit după ce bărbatul s-a enervat din cauza copiilor care se jucau în apropierea proprietății sale.

„Persoana în cauză, pe fondul unui conflict generat de 2 minori care s-ar fi jucat cu o minge în apropierea curţii sale, ar fi intrat în scandal cu părinţii copiilor, i-ar fi ameninţat pe aceştia şi s-ar fi agresat fizic reciproc”, au transmis reprezentanții IPJ Constanța, potrivit News.ro.

Polițiștii spun că, ulterior, bărbatul ar fi distrus parbrizul autoturismului unuia dintre părinți și ar fi folosit o armă de tip airsoft. Anchetatorii susțin că acesta a tras mai multe bile, iar unele dintre ele i-au lovit pe cei doi părinți, doi bărbați de 36 și 38 de ani.

Unul dintre bărbați a ajuns la spital

Bărbatul de 36 de ani a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale, după incident. Polițiștii au explicat că tuturor persoanelor implicate li s-a adus la cunoștință că pot solicita ordin de protecție provizoriu.

„Au fost completate formularele de evaluare a riscului, reieşind că nu există risc iminent ca viaţa, sănătatea sau integritatea fizică să le fie puse în pericol”, au mai transmis reprezentanții IPJ Constanța.

Cei doi părinți au primit și cereri pentru emiterea unui ordin de protecție în instanță. Bărbatul de 52 de ani a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie prezentat procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Constanța pentru stabilirea unei măsuri preventive.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE