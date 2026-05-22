Înșelăciunea, începută în anul 2022, i-a adus suspectului un profit ilegal estimat la peste 50.000 de euro, prin taxarea unor servicii de intermediere complet fictive.

Anchetatorii de la Unitatea de Protecție a Naturii (Seprona) cred că numărul victimelor de origine română ar putea fi mult mai mare, investigațiile fiind în plină desfășurare.

Un plan bine pus la punct

Modul de operare al arhitectului se baza pe specularea vulnerabilității imobiliare a conaționalilor noștri.

Acesta își oferea serviciile tehnice și administrative rezidenților din localitățile Chinchón, Colmenar de Oreja și Valdilecha, unde existau imobile ridicate fără autorizație pe parcele clasificate drept terenuri neamenajabile protejate.

Escrocheria s-a derulat după un plan bine pus la punct. Arhitectul îi asigura pe proprietari că poate obține licențe de urbanism sau declarații pe propria răspundere valabile pentru construcții.

Apoi suspectul le cerea românilor sume mari de bani pentru execuția unor lucrări, deși știa că acestea nu aveau nicio acoperire legală.

Bărbatul a depus formal cererile de legalizare la primăriile respective, însă, în momentul în care autoritățile spaniole i-au respins oficial proiectele, el a continuat să le spună familiilor de români că demersurile au avut succes și că „la primărie totul este în regulă”.

În urma colectării probelor, arhitectul a fost pus sub acuzare pentru patru infracțiuni împotriva amenajării teritoriului și dezvoltării urbane, la care se adaugă o altă infracțiune de fraudă în formă continuată.

Operațiunea „Cimientos”

Arestarea suspectului face parte din Operațiunea Cimientos (Operațiunea Temeliile), o amplă campanie declanșată de Comandamentul Gărzii Civile din Madrid împotriva proliferării locuințelor ridicate ilegal în zonele în care construcțiile sunt strict interzise.

Această campanie se desfășoară în colaborare strânsă cu Direcția Generală de Urbanism a Comunității Madrid.

Bilanțul ultimilor cinci ani arată dimensiunea fenomenului: 291 de persoane au fost anchetate sau arestate pentru infracțiuni similare împotriva regimului de amenajare a teritoriului.

Garda Civilă a lansat un avertisment public cu privire la riscurile majore ale acestor practici. Pe lângă problemele juridice și financiare în care sunt târâți cumpărătorii de bună-credință, construcțiile ilegale afectează grav mediul înconjurător prin lipsa sistemelor adecvate de gestionare a deșeurilor și a apelor uzate.

Mai mult, ele reprezintă un pericol real pentru viața locatarilor, fiind amplasate adesea în zone cu risc ridicat de incendii forestiere sau inundații.

